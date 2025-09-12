Slušaj vest

Milica Pavlović je neko ko u svojim televizijskim performansima i na solističkim koncertima donosi dašak evrovizijske scene, zbog čega se na društvenim mrežama već duže vreme šeruju komentari da je ona idealna predstavnica naše zemlje na Evroviziji.

Ona je već više puta isticala da to nije njena "šoljica čaja" i da ona sama sebi pravi ovo takmičenje na svojim koncertima.

Međutim, pevačica je sada, posle mnogo godina, otkrila tajnu da je ona 2013. već imala spremnu pesmu za Evroviziju i da je "glavni krivac" za tu ideju bio niko drugi do pokojni Saša Popović.

- Ne znam... Kad bi se pokazalo da ljudi iz naše zemlje to zaista žele, ako bi se sprovelo neko glasanje i ako bi to bila želja da to budem baš ja, naravno da bih pristala jer bih ja za naše ljude uradila sve. Jednostavno, takav sam lik. Ali da se ja nešto namećem ili da ja imam preveliku želju za tu scenu, moram da razočaram ljude i da priznam da baš i nemam. Imala sam na početku, naročito jer je Saša Popović imao želju da se ja s pesmom "Pakleni plan" takmičim na Evroviziji. Zato me je i poslao kod Graje, koji je jedan od tvoraca pesme "Molitva". On je imao ideju da sledeća budem ja i čak je sve dogovoreno, ne za prolazak, nego da odem na takmičenje i da vidimo šta će biti - rekla je Milica i dodala:

- On je verovao da ja 100 posto prolazim jer je znao koliko je narod glasao za mene u takmičenju i da me narod obožava. Verovao je u mene i hvala mu na tome. Ja sam se tad rasplakala u kancelariji i rekla da ja to ne mogu, da je to veliki stres, da ću ja umreti i da ću se onesvestiti. Nisam pristala na to. Mi smo završili pesmu i ja sam počela da plačem, mislila sam: "Kakva Evrovizija, milijardu ljudi to gleda, ja to ne mogu!" Onda je Saša rekao da je sve okej i da ne želi psihički da me uništi sa 20 i nekom godinom, koliko sam tada imala. Rekao je da će sačekati da ja budem spremna i da on mene želi tamo. Naravno, više nikada nismo pomenuli tu temu. Ja sam zahvalna mojim fanovima, ali moj odgovor je da ne znam. Kad ovo budu čuli iz mog tima, ja ću dobiti milion poruka jer oni imaju spreman plan za tu pesmu za Evroviziju - rekla je Milica pred kamerama K1 televizije.

