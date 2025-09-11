Slušaj vest

Borislav Terzić Terza i Milica Veličković nikako da nađi zajednički jezik. I ako su roditelji istog deteta komunikacija im baš i ne ide. Kako Milica tvrdi Terza je loš otac, pa često to i javno ističe.

Svašta se desilo za ovih malo više od godinu dana, a ona je sada rešila da progovori i svima pošalje poruku, ali po svemu sudeći i žestoko potkači svog bivšeg verenika Borislava Terzića Terzu, po ko zna koji put.

- Vaspitajte decu da ne budu morbidni monstrumi i pazite kome rađate dete. Nemojte praviti decu ako ih ne želite, sirotišta su svakako puna, a nekad žene ne mogu sve same da izdrže i ishod ne bude uvek kako treba - napisala je Milica i zahvalila se svojim najbližima što su bili uz nju u teškim trenutcima:

- Hvala mojoj porodici, prijateljima i podršci što je bila uz mene sve ovo vreme - istakla je ona.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen/Instagram

Terza oprema stan za ćerku

Inače, Terza je pre neki dan pred ulazak u rijaliti došao na na sistematski pregled i tom je prilikom progovorio o alimentaciji i Milici.

- Ja poštujem ovu kuću, imam dobru saradnju sa njima, zadovoljan sam sa uslovima. Milica je ljuta, ne odgovara joj što bih joj ostavljao 300- 400 evra mesečno jer smatra i da toliko ne treba za malu bebu. Da sam je tužio, nezaposlen sam, bila bi mi alimentacija 100 evra. Ne ulazim za milione, već da zaradim za bolje sutra, sređujem stan da ćerka ima gde da dođe. Trudiću se da je ne spominjem u rijalitiju, rekao je na početku.