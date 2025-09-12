STIŽE PRINOVA U PORODICU DŽEHVEROVIĆ Zvezda Granda uskoro tata i drugi put, otkriven i pol: Čestitke pljušte samo tako
Nekadašnja zvezda "Granda" Hanad Džehverović udruženim snagama sa svojom izabranicom obelodanio je putem društvenih mreža da će se njih dvoje uskoro i drugi put ostvariti u ulozi roditelja.
Supruga Lejla će mu, sudeći po objavama onlajn, roditi još jednog dečaka.
Čitava porodica pevača učestvovala je u pogađanju pola drugog deteta, međutim, po razbijanju pinjate i zahvaljujući čokoladi u plavom omotu bilo je jasno - da stiže još jedan sinčić.
Podsetimo, govoreći jednom o svojoj porodici, Hanad je za medije istakao da je gotovo od prvog dana znao da je "ona ta".
Moja najveća podrška!
– Lejla je sigurno moja najveća podrška, uvek stoji iza mene i čuva mi leđa. Dok sam se takmičio, uvek je sa mnom birala stajlinge, pesme i uvek je razmišljala kao ja, nikada me nije sputovala i nikada mi nije zamerala što me nema kod kuće - prokomentarisao je bio pevač.
