Slušaj vest

Nekadašnja zvezda "Granda" Hanad Džehverović udruženim snagama sa svojom izabranicom obelodanio je putem društvenih mreža da će se njih dvoje uskoro i drugi put ostvariti u ulozi roditelja.

Supruga Lejla će mu, sudeći po objavama onlajn, roditi još jednog dečaka.

Čitava porodica pevača učestvovala je u pogađanju pola drugog deteta, međutim, po razbijanju pinjate i zahvaljujući čokoladi u plavom omotu bilo je jasno - da stiže još jedan sinčić.

Podsetimo, govoreći jednom o svojoj porodici, Hanad je za medije istakao da je gotovo od prvog dana znao da je "ona ta".

Moja najveća podrška!

screenshot-13.jpg
Foto: Printscreen/Youtube/Grandonline

– Lejla je sigurno moja najveća podrška, uvek stoji iza mene i čuva mi leđa. Dok sam se takmičio, uvek je sa mnom birala stajlinge, pesme i uvek je razmišljala kao ja, nikada me nije sputovala i nikada mi nije zamerala što me nema kod kuće - prokomentarisao je bio pevač.

Ne propustiteStarsZVEZDA GRANDA RASPLAKALA SVE! Hanad nije imao za HLEB, a onda se pojavila ONA! U braku su 3 godine, sad joj posvetio NEŽNE REČI
sanjakuzethanaddzehverovic-3.jpg
Stars"ZVEZDE GRANDA I PINKOVE ZVEZDE SU ŠUPLJA PRIČA" Željko Šašić je protivnik muzičkih takmičenja: Tamo se ne pravi karijera, to je šuplja priča
60772_zeljko-sasic_ls.jpg
StarsVERENIK ZVEZDE GRANDA UNUK JAŠARA I IPČETA AHMEDOVSKOG Pevačica je to krila godinu dana, ovo niko nije znao o njoj!
melisa-zijadic.jpg
StarsEVO KADA POČINJU "ZVEZDE GRANDA" Produkcija objavila saopštenje o svim detaljima nove sezone!
Zvezde Granda Voja Nedeljković Snežana Đurišić Svetlana Ceca Ražnatović Dara Bubamara Dragan Kojić Keba Đorđe David Ana Bekuta (11).jpeg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP540 Izvor: kurir tv