Asmin Durdžić ušao je večeras u "Elitu 9" i odmah na početku dotakao se odnosa sa svojom bivšom partnerkom Aneli Ahmić sa kojom ima ćerku Noru.

"Ja sam svestan da će me neki razumeti, neki neće. Spuštao sam loptu sa njima 5, 6 puta, nismu mi dali da vidim Noru, govorili su mi da čekam da Aneli izađe iz rijalitija. Verovatno se boje onoga što sam ja u afektu rekao oko DNK testa, ja to nisam zapravo mislio. Nora je moje dete, živela je sa mnom, oni koriste dete, a ne daju meni da je vidim. I svaka emisija je pljuvanje mene i Stanije, ne znam šta im je ona kriva. Ja nikada nisam bežao" - pričao je Asmin, pa nastavio:

"Noru mi ne daju da vidim. Luka je sa Aneli u vezi, rekao sam Siti neka mi Luka dovede dete da pričam sa njim, jer je on njen partner i kažu mi kao neće Nora da te vidi. Ja kad sam video Noru preko poziva pričala je o Janjušu i Mileni Kačavendi, boli me to. Noru nisam video od marta meseca, ne daju mi da je vidim. - rekao je Asmin.

"Ja njima stvarno želim sve najbolje, video sam da Luka prema Aneli ima neke emocije, ali to radi stara veštica, ja krivim baku tog deteta i majku. Sa groficom ne možeš da pričaš, sa njom nema dogovora, voleo bih da ona uđe u rijaliti, pa da se ganjamo" - rekao je Asmin.

