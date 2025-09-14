Slušaj vest

Filip Car i Aneli Ahmić sreli su se u lajvu na Tiktoku gde su udruženim snagama razgovarali o svim aktuelnim temama. Dok su Asmin Durdžić i Maja Marinković bivše ljubavi Cara i Aneli u rijalitiji oni su se uključili u lajv i pričali o raznim temama.

Prva tema je bila Aleksandra Nikolić i trenutak kada se nije pojavila na otvaranju Elite 9 i ako je potpisala nedavno ugovor za svoje učešće. Nakon toga dotakli su se i Filipovog ulaska, a kada je otkrio da neće biti deo rijalitja ove sezone, spomenuo je i Asmina.

"Da li ulazi naknadno ne znam, ali ne bi voleo da ona ulazi u moje privatne stvari kao šta je ne ulazim u njene. Ne verujem da je istina da uzela pare i nije ušla, kao što neki pričaju, ne verujem u to. Ja ne bih hteo da ona bude tamo 10 meseci, jako je teško, jedino što bi mala u tom slučaju bila kod mene 10 meseci. Od kako sam sa njom, meni je svaki dan rođendan, 17 meseci ima. To je ludnica, ja sam izgubio osećaj za rijaliti" - pričao je Car, koji je u jednom trenutku pokazao ćerku na lajvu, koja je sve vreme bila pored njega, a potom je odgovorio Aneli na pitanje da li će on ući u "Elitu 9":

"Ja neću ulaziti, ne bih iskreno, bolje je kad spojiš dve, tri, četiri sezone, posle izgubiš osećaj. Ti da uđeš sa sestrom, jako bi se teško nosili, nije nešto Asmin verbalno jak" - pričao je Car i savetovao Aneli.

Aleksandra nije ušla zbog ćerke

Pobednica "Zadruge", Aleksandra Nikolić, trebalo je da bude učesnica "Elite 9", ali je od ulaska ipak odustala.

Aleksandra Nikolić se uključila u lajv putem TikToka i otkrila razlog:

- Ne, ne ulazim ljudi, rekla sam, ne ulazim i tu sam završila sa tom temom. Prosto ne mogu da ostavim svoje dete i to je to. Neću vam više objašnjavati - istakla je ona, a na pitanje zašto je tako sređena u lajvu, otkrila je:

- Pre nego što sam upalila lajv napravila sam snimak kako se šminkam i okačiću ga.