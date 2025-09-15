Slušaj vest

Na društvenim mrežama je ispivala prepiske Ermine Pašović i Aneli Ahmić koja je šokirala sve, a tiče se Asmina Durdžića.

Naime, na jednom Instagram stranici koja prati rijaliti isplivala je prepiska u kojoj je Ermina pisala Aneli da je Asmin želeo da se ona vrati u njihov dom u Linc nakon izlaska iz rijalitija.

Asmin hteo da bude sa Aneli Foto: Printscreen

Prepiska koja šokira

– Pričam sa Asminom kažem mu, žao mi je Aneli ni pare nije dobila, nema auto, a on kaže: „Neka dođe kući imaće auto i pare“, mi smo popadali od smeha – napisala je navodno Ermina.

– Gde kući? Kako je lud čovek – odgovorila joj je Aneli.

– Pa kući u Linc, mi umirali od smeha koja budala – napisala je Ermina.

– Nakon svega Asmin je želeo da vrati Aneli kući, kako to tvrdi Ermina u prepisci sa Aneli – glasio je komentar kao opis.

Kako će Luka reagovati kada sazna za ove prepiske, ali i Stanija Dobrojević koja je sa Asminom ostaje nam da vidimo u nastavku uzbudljive sezone u okviru koje je glavna tema na samom početku odnos: Aneli - Asmina - Site - Stanije - Luke - Grofice.

