ASMIN PRE PAR DANA KRIŠOM ZVAO ANELI DA DOĐE KOD NJEGA U AUSTRIJU! Staniju će zaboleti glava kada sazna za sve ovo, evo svih sočnih detalja
Na društvenim mrežama je ispivala prepiske Ermine Pašović i Aneli Ahmić koja je šokirala sve, a tiče se Asmina Durdžića.
Naime, na jednom Instagram stranici koja prati rijaliti isplivala je prepiska u kojoj je Ermina pisala Aneli da je Asmin želeo da se ona vrati u njihov dom u Linc nakon izlaska iz rijalitija.
Prepiska koja šokira
– Pričam sa Asminom kažem mu, žao mi je Aneli ni pare nije dobila, nema auto, a on kaže: „Neka dođe kući imaće auto i pare“, mi smo popadali od smeha – napisala je navodno Ermina.
– Gde kući? Kako je lud čovek – odgovorila joj je Aneli.
– Pa kući u Linc, mi umirali od smeha koja budala – napisala je Ermina.
– Nakon svega Asmin je želeo da vrati Aneli kući, kako to tvrdi Ermina u prepisci sa Aneli – glasio je komentar kao opis.
Kako će Luka reagovati kada sazna za ove prepiske, ali i Stanija Dobrojević koja je sa Asminom ostaje nam da vidimo u nastavku uzbudljive sezone u okviru koje je glavna tema na samom početku odnos: Aneli - Asmina - Site - Stanije - Luke - Grofice.
Pogledajte dodatni snimak: