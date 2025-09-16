"NAJGORE SMEĆE KOJE JE UŠLO OVDE" Anđelo Ranković najstrašnije izvređao Ivana Marinkovića: Nije se dokazao kao otac, kao suprug
Kako se priće iz dana u dan u "Eliti 9" odvijaju, voditelj Milan Milošević ovog puta pokrenuo je temu za Izbor miss i mistera Elite. Mina Vrbaški izabrana je za misicu "Elite", a sada je progovorila o svemu.
- Nisam osetila netrpeljivost i zavidnost, Radi nije bilo svejedno, čula sam da se bunila - rekla je Mina.
- Rada kaže šta je sebi dozvolila da je jedan Ivan Marinković komentariše, a prošla je mnogo pista - rekao je voditelj.
- Zorice, nisam se naljutila na tebe, bilo je kasno, sedam ujutru, skinula sam šminku i legla sam. Znam da sam najlepša i nijedna ne može da mi priđe, a ko će šta da komentariše, to je njihova stvar - rekla je Mina.
- Po mom mišljenju pravedno je izglasana Mina... Rada jeste ljubomorna, ljubomorna je Tanja, bila je Aleksandra Babejić - rekao je Dača.
- Filip i Mina su trebali da se izaberu, nema potrebe da patuljak komentariše da je neko ljubomoran. Volim dobre ribe. Patuljasta tračara - rekla je Tanja.
- Stvarno nisam osetio da je neko nešto imao loše oko toga, ljudi su glasali... Ne zameram nikome, svako ima pravo da komentariše i moj izgled i moje ponašanje, ako može bez vređanja, ako ne, onda ćemo se vređati - rekao je Filip.
- Ivan je rekao da si ti retard koji može da se pohvali da je bio u kinder gardenu - rekao je Milan.
U sve se umešao Anđelo Ranković, koji je žestoko potkačio Ivana Marinkovića.
- Nije se dokazao kao otac, kao suprug, jedno smeće od čoveka, najgore smeće koje je ušlo ovde. Što se tiče celog izbora, zasluženo. Da je pobedio i Viktor...U svemu tome i dalje postoji sujeta, ljubomorni su i pakosni, a nisu bili u konkurenciji, a bili su u žiriju. Pa evo, pakosni su bili Ivan i Matora, dala mi je tri, a on mi je dao pet. Petica je najbolja ocena za osnovnu školu. Meni prijaju komplimenti od dama, od žena, od njih sam dobio sve pohvale, a od muškaraca objektivno i profesionalno kako se radi. Od ovakvih ljudi mi ne trebaju nikakve pohvale. Mina je jedna od najlepših, ako ne i sigurno najlepša devojka koja se pojavila - rekao je Anđelo.
- To je prvi poljubac Zadruge - rekla je Mina.
- Prvi poljubac Zadruge smo bili Mina i ja - rekao je Ranković.
- Pošto sam bila žiri, kada je Mića rekao da treba da glasaju za Anđela, a ne za Uroša, on je rekao: "Pusti ih Mićo, tako me dižu na tron", on je tako očekivao tu neviđenu armiju. Ja sam birala s kim bih se ja družila, išla na pažnju ili na žurku, meni on nije imao harizmu. Mislim da je još ljudi njemu dalo nižu ocenu, te fore i peckanje između mene i njega, nije juče bio svoj, nije imao osmeh, samo je prošetao - ubacila se Matora.
Anđelo Ranković