Kako se priće iz dana u dan u "Eliti 9" odvijaju, voditelj Milan Milošević ovog puta pokrenuo je temu za Izbor miss i mistera Elite. Mina Vrbaški izabrana je za misicu "Elite", a sada je progovorila o svemu.

Mina Vrbaški izabrana za misicu Elite,a Filip za mistera Foto: Preentscreen Youtube

- Nisam osetila netrpeljivost i zavidnost, Radi nije bilo svejedno, čula sam da se bunila - rekla je Mina.

- Rada kaže šta je sebi dozvolila da je jedan Ivan Marinković komentariše, a prošla je mnogo pista - rekao je voditelj.

- Zorice, nisam se naljutila na tebe, bilo je kasno, sedam ujutru, skinula sam šminku i legla sam. Znam da sam najlepša i nijedna ne može da mi priđe, a ko će šta da komentariše, to je njihova stvar - rekla je Mina.

- Po mom mišljenju pravedno je izglasana Mina... Rada jeste ljubomorna, ljubomorna je Tanja, bila je Aleksandra Babejić - rekao je Dača.

- Filip i Mina su trebali da se izaberu, nema potrebe da patuljak komentariše da je neko ljubomoran. Volim dobre ribe. Patuljasta tračara - rekla je Tanja.

- Stvarno nisam osetio da je neko nešto imao loše oko toga, ljudi su glasali... Ne zameram nikome, svako ima pravo da komentariše i moj izgled i moje ponašanje, ako može bez vređanja, ako ne, onda ćemo se vređati - rekao je Filip.

- Ivan je rekao da si ti retard koji može da se pohvali da je bio u kinder gardenu - rekao je Milan.

U sve se umešao Anđelo Ranković, koji je žestoko potkačio Ivana Marinkovića.

Anđelo Ranković Foto: Kurir

- Nije se dokazao kao otac, kao suprug, jedno smeće od čoveka, najgore smeće koje je ušlo ovde. Što se tiče celog izbora, zasluženo. Da je pobedio i Viktor...U svemu tome i dalje postoji sujeta, ljubomorni su i pakosni, a nisu bili u konkurenciji, a bili su u žiriju. Pa evo, pakosni su bili Ivan i Matora, dala mi je tri, a on mi je dao pet. Petica je najbolja ocena za osnovnu školu. Meni prijaju komplimenti od dama, od žena, od njih sam dobio sve pohvale, a od muškaraca objektivno i profesionalno kako se radi. Od ovakvih ljudi mi ne trebaju nikakve pohvale. Mina je jedna od najlepših, ako ne i sigurno najlepša devojka koja se pojavila - rekao je Anđelo.

- To je prvi poljubac Zadruge - rekla je Mina.

- Prvi poljubac Zadruge smo bili Mina i ja - rekao je Ranković.

- Pošto sam bila žiri, kada je Mića rekao da treba da glasaju za Anđela, a ne za Uroša, on je rekao: "Pusti ih Mićo, tako me dižu na tron", on je tako očekivao tu neviđenu armiju. Ja sam birala s kim bih se ja družila, išla na pažnju ili na žurku, meni on nije imao harizmu. Mislim da je još ljudi njemu dalo nižu ocenu, te fore i peckanje između mene i njega, nije juče bio svoj, nije imao osmeh, samo je prošetao - ubacila se Matora.

Anđelo Ranković