Naširoko se pričalo da je pobednica "Elite" Anita Stanojlović otpočela vezu sa prijateljem Filipa Đukića, Boškom Pejovićem Boškićem, ali romansa, po svemu sudeći, nije potrajala.

Anita smatra da nema šta da radi u finalu Elite 8 Foto: Pritnscreen/Instagram

Boškić je otpratio Anitu sa društvenih mreža, a ona nije želela da detaljiše o razlozima raskida.

- Što se tiče Boška, on nije deo javnog sveta, nije nikada ni želeo da bude, bar je tako meni rekao... Veza nam nije započeta javno, niti okončana javno, tako da ne bih to uopšte komentarisala - jasna je bila Anita za "Pink".

Anita Stanojlović pokazala novog dečka

Anita je, inače, otkrila kako joj se čini učešće njenog bivšeg momka Anđela Rankovića u "Eliti 9", te da li misli da je već bacio oko na neku devojku.

- Iskreno njegovo učešće uopšte ne pratim. Verujem da će uskoro baciti oko na neku devojku s obzirom na to da on bez veze u rijalitiju ili bilo kakve ljubavne priče generalno nema šta drugo da pokaže - rekla je Stanojlovićeva bez pardona.

Na pitanje da li misli da će neka devojka privući pažnju gorepomenutog Filipa Đukića, rekla je:

⁠- Filip je slobodan dečko, a pre svega ozbiljan šmeker. Mislim da će mnogim devojkama on privući pažnju, svakako ono što sam ispratila do sada nijedna devojka u kući nije njegov tip, ali ja mu svakako želim sreću u izboru one prave.

Raskrinkala Anđela Rankovića

Na pitanje o bivšem dečku Anđelu Rankoviću, Anita je otkrila da zna da ima partnerku koja je udata i ima decu.

- Mislite udatu zauzetu ženu sa dvoje dece? Da, videla sam. Nadam se da je prihvaćena. Ja znam sve. Iako smo blokirani, naša podrška mi šalje. Nadam se da je mama Ljilja prihvatila zauzetu snajku s dvoje dece

Kurir.rs/Blic