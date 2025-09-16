Slušaj vest

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Kako domaći mediji saznaju, poznati par je nedavno odlučio da stavi tačku na brak dug devet godina.

Prema informacijama do kojih su mediji došli, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lepe momente.

Mediji su pokušali da stupe u kontakt sa Dačom Ikodinovićem, ali on nije odgovarao na pozive.

Danilo Ikodinović pre Maje imao dva braka

Podsetimo, Danilo je pre Maje dva puta bio u braku. Iz prvog braka ima ćerku Anreu, dok iz braka sa Natašom Bekvalac ima ćerku Hanu.

Sa druge strane, Maja je pre Danila bila u emotivnoj vezi sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Danilo i Maja svoju ljubavnu priču započeli su pre trinaest godina, a 31. decembra 2016. su izgovorili sudbonosno "da" daleko od očiju javnosti.

