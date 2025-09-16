Slušaj vest

Sinoć, tokom prvog "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem", Asmin Durdžić imao je ekskluzivnu ispovest, s obzirom na to da se već dve sezone "Elite" priča o njemu, te je tako progovorio o svim detaljima odnosa sa Aneli Ahmić, upoznavanju Stanije Dobrojević, ali i o odnosu sa Sitom Ahmić, Jasnom Ahmićom - Groficom...

Naime, naciju je šokirala Asminova priča da je jedan dan, kako kaže, otišao kod frizera, te kada se vratio kod kuće je zatekao haos i to da je Aneli pretukla njegovu sestru. Kako kaže, nije nikada saznao razlog, veruje da je nastala neka rasprava

Mediji su došli u posed ekskluzivnih fotografija na kojima se vidi grumen kose koji je Aneli počupala sa kose Asminove sestre.

Amin: Aneli je za mene mrtva!

Asmin je u jednoj od ispovesti otkrio da je Aneli za njega mrtva.

- Nikada nisam rekao ime "Aneli", a kada bi me pitala, bio sam spreman da pokažem tuđu sliku. Slagao sam da je majka tog deteta predivna žena i radi u pekari. Sve sam lagao za Aneli, nisam hteo da priznam. Imam poruke gde sam pisao Aneli da sam u ozbiljnoj vezi. Ja je pomirim sa Groficom i ona me smara non stop, ne znam kako da opišem. Ne bih joj otišao na sahranu, ona je za mene mrtva, sahranjena. Ja kada njega gledam, vidim sebe, njega razumem, nemam ništa protiv Luke - rekao je Asmin.

