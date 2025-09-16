Oglasila se Asminova majka

- Pratim 24 sata, kada ide on na spavanje, tada idemo i mi. Ovo je sada već on, dobar je. Priča istinu, sve je istina što on priča. Sprečavali smo ga da uđe, nije hteo, ali prelomio je i odlučio. Nismo mogli protiv njegove odluke, rekao je da mora da ode da ispriča svoju istinu. Ljudi znaju samo Anelinu priču, a on je želeo da ispriča svoju, pa neka svet prosudi ko priča istinu, a ko laže - rekla je Mevlida i dodala:

- Ispada da Luka brani Noru od Asmina, koji je Norin otac! Baš sam gledala ovo popodne što je bilo. Luka se ne bi trebalo mešati u te stvari zbog deteta. Može da brani svoju devojku, verenicu, šta mu je već, ali da on Noru brani od Asmina ili Asminu nešto priča... To nije njegovo. Da je Asmin na Lukinom mestu, ja bih mu isto rekla da to nije lepo, da to ne radi, to bi svaki normalan čovek rekao i tako razmišljao. Čula sam kada je Luka rekao da bi on i Aneli doveli dete da Asmin vidi, ali zašto Asmin nije rekao da on ulazi u "Elitu"... To nije lepo. Ko su oni da Asmin mora da im se pravda i to potvrđuje? To nije okej. Mislim da će Luka neke stvari shvatiti, da greši, da će se i on promeniti - ispričala je Mevlida, a potom se dotakla svog odnosa sa Sitom Ahmić, rođenom Anelinom sestrom.