Slušaj vest

Počela je 18.sezona emisije "Ami G Show", a Ognjenov specijalni gost je Boki 13 koji se prvi put nakon hapšenja, posle 15 godina, pojavio u Srbiji.

Sve o hapšenju

Boki je otvorio dušu i nakon toliko vremena ispričao detalje koji su prethodili njegovom hapšenju.

"Uhapšen sam 15.jula 2019.godine, tada sam krenuo sa svojim prijateljima na letovanje, svemu tome je prethodila moja želja da imam svoj mediji i svoju televiziju, otvorio sam jednu televiziju, a nakon mog hapšenja sve je otišlo u peršun. Ja sam počeo da radim televiziju tako da sam obuhvatao sve društvene teme, a kao neko ko se bavio nevladinim organizacijama bio sam politički aktivan", priča Boki pa se nadovezuje.

"Tadašnja opozicija bila je moja opcija, ja sam direktan krivac obojene revolucije u Makedoniji, a moram priznati da sam bio budala, mi smo mislili da menjamo tadašnju vlast sa namerom da će sve to biti bolje, a ti koji su posle došli bili su zapravo "gladni i žedni", oni su iskoristili sve što može da se iskoristi", priča pa nastavlja.

"Mnogo sam verovao ljudima i zaigrao sam se tamo gde nisam smeo. Tvrdili su da sam reketirao tog biznismena, ali to negiram kao delo, iako priznajem krivicu za druge stvari jer sam bio upetljan u sve to. Bio sam svedok kako je jedan biznismen morao da plati 2.500.000 evra kako se ne bi puštali njegovi razgovori koji nisu imali veze sa politikom."

1/8 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Kurir, Instagram, Printscreen Instagram

Podsećamo, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 posle gotovo deceniju došao je u Beograd, a prvo mesto koje je posetio kada je stigao u srpsku prestonicu jeste grob njegove velike prijateljice Marine Tucaković i njenih sinova Miloša i Milana Radulovića.

Ispunio svoju želju i obećanje

Makedonski šoumen pre nekoliko dana je na svom Instagram profilu objavio da dolazi u srpsku prestonicu i da će najpre otići da psoeti večnu kuću porodice Radulović-Tucaković, a svoje obećanje je i ispunio.

Boki 13 posetio grob Marine Tucaković Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: