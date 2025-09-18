Slušaj vest

Mina Vrbaški osamila se sa Anđelom Rankovićem i s njim proćaskala o njegovom rođendanu, a potom se i obratila fanovima i zatražila poseban poklon.

Šokirali godinama

Jao Bože, šta će tek da bude boga pitaj - rekla je Mina.

- J*bote za mesec dana punim 33 godine - rekao je Anđelo.

Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

- Za Anđelov rođendan pošaljite tortu sa uspomenama i nek budu slike nas dvoje kao Miss i Mister da im pokažemo - rekla je Mina, a Anđelo se smejao.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStars"OKADILA SE I URADILA NOVI HIMEN!" Ena do koske raskrinkala Minu Vrbaški: Molila je Peju da spava sa njom, a u mene je bila ZALJUBLJENA...
mina.jpg
StarsTERZA SE VEĆ ZALJUBIO U ELITI! Rijaliti igraču nije bilo dovoljno ljubavnih blamova, sada pred kamerama otvorio dušu i šokirao
Terza se već zaljubio u Eliti 9
StarsSTANIJA NA APARATIMA! Mina i Asmin sve bliži, pao ozbiljan flert: Dok mu se ona smeška on poslao žestoku poruku njenim udvaračima
Mina I Asmin flertuju
Stars"KRISTIJAN GOLUBOVIĆ JE HTEO DA ME KIDNAPUJE I UBIJE" Mina Vrbaški se boji za svoj život, ovo je pravi razlog zašto je ušla u Elitu: Evo monstruoznih detalja!
Kristijan Golubović hteo da ubije Minu Vrbaški

 Pogledajte dodatni snimak:

Mina Vrbaški intervju Izvor: Kurir