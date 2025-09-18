Anđelo i Mina su sve bliži, a sada su pravili i dogovore oko rođendan
MINA I ANĐELO SVE BLIŽI! Kamera prati svaki njihov korak, a jedna infromacija će vas šokirati
Mina Vrbaški osamila se sa Anđelom Rankovićem i s njim proćaskala o njegovom rođendanu, a potom se i obratila fanovima i zatražila poseban poklon.
Jao Bože, šta će tek da bude boga pitaj - rekla je Mina.
- J*bote za mesec dana punim 33 godine - rekao je Anđelo.
Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić
- Za Anđelov rođendan pošaljite tortu sa uspomenama i nek budu slike nas dvoje kao Miss i Mister da im pokažemo - rekla je Mina, a Anđelo se smejao.
