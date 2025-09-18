Slušaj vest

Pevačica Tea Tairović jedna je najzgodnijih na našoj sceni, ali i najaktivnijih na bini.

Ona ume da napravi šou kao malo ko, a to joj uopšte teško ne pada budući da redovno trenira i da je u dobroj kondiciji.

Radi nešto što nikako ne bi smela

Tea Tairović zbog svog izgleda često dobija pitanja kako se neguje i hrani, a ona sada priznaje da ima jednu naviku za koju zna da nije zdrava, ali i dalje nije odustala od nje. Ona pored treninga, vodi računa šta jede, ali najvažniji obrok često preskače.

- Vodim računa iako mi se desi nekada da jedem posle nastupa, jer se istrošim i budem gladna, ali izbegavam kad god mogu. Imam veoma ružnu naviku da ne doručkujem, popijem tri kafe na prazan želudac i onda se čudim zašto me boli. Ustanem, popijem jednu kafu, drugu, pa treću nakon čega uzmem jedan keksić ili dva i to mi je sve od slatkiša za ceo dan - rekla je pevačica za Adria tv.

Ovo je njena ishrana

Kako je dodala, ona nakon toga pazi šta jede pa je za sledeće obroke na njenom stolu uglavnom meso, riba i salata.

Kako je dalje otkrila, ona nema ritual nanošenja mnogo krema i preparata za negu kože, već je kod nje to sve jednostavno.

- Nikakve skupe kreme, apsolutno ništa. Moja baka ceo život koristi jednu domaću kremu za bebe i ja sam to usvojila od nje. Svako veče stavim tu kremu i jednom nedeljno glinu na lice i to je to, apsolutno ništa više - otkrila je pevačica.

