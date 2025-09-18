Slušaj vest

Luka Vujović u razgovoru sa Danilom Dačom Virijevićem izlanuo se da je Aneli Ahmić u drugom stanju, a onda brže-bolje to demantovao.

- Da li ti znaš ko je Stanija? Ona je bila najpopularnija. Aneli je ovu priču napravila pre nego što si ti mislio da ćeš da uđeš u rijaliti - govorio je Dačo.

- Kako ćete da komentarišete to što mi govore da ona nije za mene i Janjuš što govori da bi je opalio? Tako za jednu trudnicu? Dajem primer samo, ona nije trudna. Govorili su da nećemo biti zajedno, a nismo se razdvojili. Haos je bio jer sam obrisao slike na pet sati - dodao je Luka.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Print Screen, Printscreen, Kurir

Bivši muž Aneli Ahmić ušao je pre par dana u "Elitu 9" gde je odlučio da iznese svoju stranu priče o njihovom odnosu.

Asmin u "Eliti 9" boravi sa Anelinim verenikom, Lukom Vujovićem sa kojim se nekoliko puta sukobio. Nedavno je isplivala glasovna poruka u kojoj se Aneli žali nekome kako ne može da se čuje sa Asminom jer je Luka ljubomoran.

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Petar Aleksić

- Haos će mi napraviti, Luka nije normalan kunem ti se. On meni ne da da se slučajno čujem s Asminom - govorila je uspaničeno Aneli.

Oglasila se Asminova majka

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

Podsetimo, Asminova majka Mevlida se oglasila i otkrila da podržava sina.

- Pratim 24 sata, kada ide on na spavanje, tada idemo i mi. Ovo je sada već on, dobar je. Priča istinu, sve je istina što on priča. Sprečavali smo ga da uđe, nije hteo, ali prelomio je i odlučio. Nismo mogli protiv njegove odluke, rekao je da mora da ode da ispriča svoju istinu. Ljudi znaju samo Anelinu priču, a on je želeo da ispriča svoju, pa neka svet prosudi ko priča istinu, a ko laže - rekla je Mevlida i dodala:

- Ispada da Luka brani Noru od Asmina, koji je Norin otac! Baš sam gledala ovo popodne što je bilo. Luka se ne bi trebalo mešati u te stvari zbog deteta. Može da brani svoju devojku, verenicu, šta mu je već, ali da on Noru brani od Asmina ili Asminu nešto priča... To nije njegovo. Da je Asmin na Lukinom mestu, ja bih mu isto rekla da to nije lepo, da to ne radi, to bi svaki normalan čovek rekao i tako razmišljao. Čula sam kada je Luka rekao da bi on i Aneli doveli dete da Asmin vidi, ali zašto Asmin nije rekao da on ulazi u "Elitu"... To nije lepo. Ko su oni da Asmin mora da im se pravda i to potvrđuje? To nije okej. Mislim da će Luka neke stvari shvatiti, da greši, da će se i on promeniti - ispričala je Mevlida, a potom se dotakla svog odnosa sa Sitom Ahmić, rođenom Anelinom sestrom.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: