U emisiji "Pitanja gledalaca" voditeljka je upitala Asmina zbog čega Aneli Ahmić nije abortirala ako je smatrao da je devojka lakog morala. Ova tema pogodila je Miljanu Kulić koja je ubrzo ušla u raspravu sa Durdžićem.

Svađa Miljane Kulić i Asmina Durdžića Foto: Preentscreen Youtube

- On je sa mnom pričao da je došla kod njega preko Fejsbuka, korona je bila i ostalo, da je smatra devojkom sumnjivog morala da sumnja i danas da je dete njegovo. Aneli je ovde pričala da ima sina i da je ona insistirala da se oni upoznaju, tj da bude otac tom detetu. Tako da, možda seje decu po putu. Rekla je Miljana.

Naravno, Asmin nije ostao dužan Miljani, pa je podsetio na to koliko je puta abortirala.

Asmin Durdžić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

- Miljana je abortirala jedno 15 puta sa dobrim momcima, zašto oni nisu mogli da te ubede da rodiš? Pošto ti ne seješ decu, nego abortiraš. Šta si ti bolja od mene? Isti smo - poručio je Asmin.

Neodostaje mu Stanija

Bivši partner Aneli Ahmić čvrsto je rešio da ispriča svoju stranu priče o turbulentnom odnosu sa njenom porodicom, ali ne zaboravlja svoju devojku Staniju

Asmin je svojim cimerima u jednom trenutku priznao koliko mu nedostaje Stanija Dobrojević, te je otkrio da sve vreme misli o njoj.

- Meni je Stanija 24 sata u glavi. Kada izađem ujutru iz kreveta, ja razmišljam šta radi i voleo bih da je pozovem, dođe mi da plačem. Ovde teram na zaj*banciju da ne pokažem slabost, normalno da je volim i da mi je teško, ali neću da padnem psihički - rekao je Asmin.

