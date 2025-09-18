- Ovo je jedan veliki pakao. Ovo mi se čini kao da je lik poremećen i definitivno sam se uverila da je Asmin lud za mnom. Prvi put posmatram kao gledalac nešto i shvatila sam da je on opsednut sa mnom. Juče sam ispratila klipove kako je ispitivao Janjuša i šta sam mu govorila, a onda je otišao i opleo po Janjušu, ogovarao ga. Rekao je da mu nije bilo svejedno kad mu je Janjuš rekao da je bio ljubomoran, a on je rekao da bi uleteo. Ja sam kroz par situacija koje sam videla shvatila da on mene i dalje voli i da je opsednut sa mnom. Ubeđena sam! Pokušava da rastavi Luku i mene. Nije njemu stalo do deteta. On je rekao da mu Luka neće koristiti dete za medije, a on želi da iskoristi da je ovo zbog Nore da ga ljudi ne skapiraju. Ne znam da li je on zaboravio da napolju ima devojku jer ime Stanija nismo čuli, jednom ju je spomenuo. Ovo je neka bolest. Setimo se kad sam ja bila tu i odgovarala samo na pitanja, a tokom dana ga nisam spominjala, a on mene spominje 24 sata. On je rekao Ermini, ne znam da li će hteti da kaže, a to je da bi se on pomirio sa mnom, ali da ne može da pređe preko Janjuša i Luke. Shvatila sam da je ludo zaljubljen. Ovo je njegov odbrambeni sistem, a vreme će da pokaže svoje - govorila je Aneli, a onda otkrila kako gleda na njegovo druženje sa Minom.