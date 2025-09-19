Slušaj vest

Ljubavni trougao koji već danima intrigira gledaoce konačno je eskalirao – Sara je otvoreno progovorila o odnosu sa Anđelom, dok je Ivan Marinković u šoku reagovao na njene reči.

U emisiji "Pitanja gledalaca" došlo je do potpunog haosa kada su takmičari odgledali snimak poljupca Sare Stojanović i Ivana Marinkovića.

Učesnici šokirani

Njihova romansa, koja je do sada važila za iskrenu i nežnu, pred kamerama je počela da puca, a u sve se umešao i Anđelo Ranković, stvarajući pravi ljubavni trougao.

- Malo se danas poremetilo, ali će biti bolje. Ja sam iskrena prema njemu i mi smo kliknuli odmah pri upoznavanju. Ja nikada slušala mamu već sebe i svoje srce, a u ovoj kući me niko ne zanima sem njega - izjavila je Sara, pokušavajući da odbrani njihov odnos.

Ipak, pojedini učesnici nisu imali razumevanja. Anđelo je Ivana optužio da se ponaša nezahvalno:

- Jako je ružno što Ivan priča da se nije privikao na veze u rijalitiju, baš mi bezveze ispada prema njoj - rekao je Anđelo.

- Ja ne znam šta više on hoće od mene, kao kaže da sam ja previše fina. Ukoliko je tako onda nisam ni trebala da ulazim u neki odnos - rekla je Sara.

- Ona i da je imala nešto sa Anđelom, kakve veze ima to s njim? Ja joj ne verujem jer su se Anđelo i Bebica smejali preko stola. Sara se danas nije borila da dokaže da nije ništa imala - rekla je Matora.

- Ne lupajte ljudi jer ovo nije prštalo od prvog dana - rekao je Anđelo.

- Ja nisam zagrejan za nju jer mislim da sam ja previše loš za nju - rekao je Ivan.

- Ovo je bolje da se ne nastavlja jer nisu uopšte jedno za drugo - rekla je Mina.

- Evo poljubila sam se sa Anđelom i to je to, završena priča - rekla je Sara.

- Bolje da ništa nije ni rekla - rekao je Anđelo.

