OVAKO JE ANELI AHMIĆ IZGLEDALA U MLADOSTI! Rijaliti zvezda promenila lični opis, ovo je čitav spisak plastičnih zahvata
Aneli Ahmić, bila je drugoplasirana učesnica "Elite 7" i petoplasirana u osmoj sezoni, mesecima je svojom ljubavnom dramom intrigirala javnost, a sada je pred kamerama Asmin koji svakodnevno iznosi detalje iz pomenutog odnosa.
Anelin verenik Luka takođe se našao u devetoj sezoni, a svađe i prepucavanja traju od samog početka.
Aneli radila na sebi
Kada zanemarimo sve skandale, moramo priznati da je Aneli važila za jednu od najatraktivnijih devojaka u rijalitiju, a često je na meti osuda zbog svih korekcija na svom licu i telu.
Nedavno su isplivale njene fotografije iz mladosti, te lako može da se proceni koliko je izmenila lični opis intervencijama i zahvatima.
Izgledala drugačije
Vidljivo je da je Ahmićeva izgledala drugačije u prošlosti, ali u obzir treba uzeti i činjenicu da je tada bila dosta mlađa, odnosno da su u pitanju veoma stare fotografije.
Ovo što je evidentno je da je Aneli radila botoks, da je podizala kapke, platila jednu od danas najpčoznatijih tehnika "mačije oči", korigovala je i obrve i nos, a takođe je i dobunjavala usne. Poznato je i to da je Aneli svojevremeno ugradila silikone u grudi.
Pogledajte dodatni snimak: