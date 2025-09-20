Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu

Aneli Ahmić, bila je drugoplasirana učesnica "Elite 7" i petoplasirana u osmoj sezoni, mesecima je svojom ljubavnom dramom intrigirala javnost, a sada je pred kamerama Asmin koji svakodnevno iznosi detalje iz pomenutog odnosa.

Anelin verenik Luka takođe se našao u devetoj sezoni, a svađe i prepucavanja traju od samog početka.

Aneli radila na sebi

Kada zanemarimo sve skandale, moramo priznati da je Aneli važila za jednu od najatraktivnijih devojaka u rijalitiju, a često je na meti osuda zbog svih korekcija na svom licu i telu.

Nedavno su isplivale njene fotografije iz mladosti, te lako može da se proceni koliko je izmenila lični opis intervencijama i zahvatima.

Izgledala drugačije

Vidljivo je da je Ahmićeva izgledala drugačije u prošlosti, ali u obzir treba uzeti i činjenicu da je tada bila dosta mlađa, odnosno da su u pitanju veoma stare fotografije.

Ovo što je evidentno je da je Aneli radila botoks, da je podizala kapke, platila jednu od danas najpčoznatijih tehnika "mačije oči", korigovala je i obrve i nos, a takođe je i dobunjavala usne. Poznato je i to da je Aneli svojevremeno ugradila silikone u grudi.

