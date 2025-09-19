Slušaj vest

Kija Kockar često odlazi u Tursku gde je nedavno kupila nekretninu.

Sada je bivša voditeljka podelila stravične prizore iz mesta u kojem ima stan pokzavši kako je ogroman požar zahvatio njen komšiluk i da preti da izgori i njena zgrada.

- Može li me nešto zaobići? Nadam se da nema stradalih. Požar je baš blizu mog stana Vtar je baš jak. Ja večeras letim tamo - napisala je Kija Kockar uz tužne emotikone i emotikon molitve.

Kija Kockar uživa u Porto Riku Foto: Preent Screen

Zabrinula sve

Ubrzo nakon toga podelila je još jedan stori gde je napisala:

- Ako mi izgori zgrada... Iskreno neću ni ići, u šoku sam. Ovog trenutka sam i ravna linija za moje zidove, već da svi budu ok. Ne znam šta da kažem - napisala je Kija Kockar.

Kiju Kockar zahvatio požar Foto: Printscreen

Podsetimo, bivša voditeljka i rijaliti učesnica otkrila je da je pre par godina pazarila stan u poznatom turskom letovalištu Alanja gde često boravi. U sklopu zgrade gde se nalazi njena nekretnina postoji bazen, sauna i restoran.

