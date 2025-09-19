OKO KIJE KOCKAR BUKTI POŽAR: Vetar je baš jak, vatra je blizu mog stana! Rijaliti učesnica uznemirila jezivim kadrovima (FOTO)
Kija Kockar često odlazi u Tursku gde je nedavno kupila nekretninu.
Sada je bivša voditeljka podelila stravične prizore iz mesta u kojem ima stan pokzavši kako je ogroman požar zahvatio njen komšiluk i da preti da izgori i njena zgrada.
- Može li me nešto zaobići? Nadam se da nema stradalih. Požar je baš blizu mog stana Vtar je baš jak. Ja večeras letim tamo - napisala je Kija Kockar uz tužne emotikone i emotikon molitve.
Zabrinula sve
Ubrzo nakon toga podelila je još jedan stori gde je napisala:
- Ako mi izgori zgrada... Iskreno neću ni ići, u šoku sam. Ovog trenutka sam i ravna linija za moje zidove, već da svi budu ok. Ne znam šta da kažem - napisala je Kija Kockar.
Podsetimo, bivša voditeljka i rijaliti učesnica otkrila je da je pre par godina pazarila stan u poznatom turskom letovalištu Alanja gde često boravi. U sklopu zgrade gde se nalazi njena nekretnina postoji bazen, sauna i restoran.
Pogledajte dodatni snimak: