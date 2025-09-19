Slušaj vest

Učesnik Elite 9, Anđelo Ranković, godinama nije u kontaktu sa ocem, Slavišom Milašem. Navodno je porodica Anđelove majke, Ljiljane, odbacila njegovog oca jer je radio na pumpi i nije bio finansijski obezbeđen.

Domaći mediji došli su u posed fotografija Anđela Rankovića iz osnovne škole, kada se on drugačije prezivao.

Jednom prilikom, Anđelo je objasnio zašto je uzeo prezime majke i istakao da su tvrdnje da se odrekao oca neistinite, iako se godinama nisu viđali niti su bili u kontaktu:

– Moji su se razišli kad sam imao četiri godine, nijednu lošu reč nisam čuo za oca. Konstantno smo se viđali. Nikad nisam video da su se oko nečeg svađali ni nakon razvoda. Ostao sam da živim sa majkom i viđao se sa ocem. Niti sam se odrekao oca, niti on mene. Majka mi je pružila sve u životu i zamenila oca u nekim momentima. Zato sam želeo da nosim njeno prezime – rekao je Ranković.

1/8 Vidi galeriju Anita otkrila šta se nalazi u telefonu koji joj je Anđelo uništio Foto: Petar Aleksić

Anđelovi roditelji su se kratko zabavljali, a kada je njegova majka ostala u drugom stanju, njena porodica se umešala i nagovorila je da ostavi Slavišu, jer su ga smatrali nedostojnim porodice Ranković.

Jednom prilikom, Anđelov otac je ispričao da mu se srce slomilo kada je njegov sin uzeo majčino prezime:

– Zadnji put smo se videli kada je Anđelo imao oko 17 godina. Na poziv njega i njegove majke došao sam kod njih u stan da rešimo neki problem koji je Anđelo imao, ali o tome ne želim da pričam. Ispred njihovog stana mi je njegova majka saopštila da su mu promenili prezime, što mi je slomilo srce. Ako se Anđelo odrekao mog prezimena, nije morao da se odrekne i u familiji svoje braće i sestara, kao i druge bake, moje majke, koju nije video 22 godine – rekao je Slaviša Milaš.

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Na pitanje o bivšem dečku Anđelu Rankoviću, Anita je otkrila da zna da ima partnerku koja je udata i ima decu.

- Mislite udatu zauzetu ženu sa dvoje dece? Da, videla sam. Nadam se da je prihvaćena. Ja znam sve. Iako smo blokirani, naša podrška mi šalje. Nadam se da je mama Ljilja prihvatila zauzetu snajku s dvoje dece.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: