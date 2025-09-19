Slušaj vest

U rijaliti programu Elita 9 trenutno je na programu emisija „Gledanje snimaka“, a voditelj Milan Milošević najavio je prilog u kojem je Luka Vujović dodatno podstakao sumnje da je Aneli Ahmić trudna.

Luka Vujović Elita
Foto: printscreen YT

 - Odakle ti da je Aneli trudna? - pitao je voditelj Milan Milošević.

- Nisam rekao da je trudna, nego šta ako je. Nije trudna po meni, osim ako ona ne kaže da jeste - rekao je Luka.

Pa šta ćemo sa Stanijom koja je bila trudna? Nek se objavi što je Aneli pričala da ne zna kako da se reši Luke od fanova. Dopisivala se sa jednom prijateljicom... - rekao je Asmin.

- Ostaću sa njom i da se je**la sa celim svetom. Znam ko je prijateljica, meni je sve ovo smešno - rekao je Luka.

- Branite se dokazima i argumentima - rekao je Anđelo.

- Ako piše ime Aneli preko Vocapa onda neću poverovati, ako je video ili njen glas onda neću biti više sa njom - rekao je Luka odjednom.

- Pošteno - rekao je Asmin.

Asmin bi se pomirio sa njom samo da ona hoće. Pričalo se da sam ja sa Aneli zbog podrške, a sad ispada da ona mene ne može da ostavi zbog podrške - rekao je Luka.

Aneli Ahmić i Luka Vujović se tope u vrelom zanosu Foto: Printscreen

- Ja sam bio u vezi sa Sitom, Groficom i Aneli - rekao je Asmin u svom stilu.

- Kad su me prestale emocije, mislio sam da bih je sutra opalio. Sad u ovom trenutku neću doći u situaciju da kažem nešto što se tiče toga, dajem obećanje. Ako bude bilo kakva ljaga na mene ja ću biti najgori - rekao je Janjuš.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiLUKA VUJOVIĆ POKUŠAVA DA SE PRIBLIŽI MAJI MARINKOVIĆ Ušao kao Anelin verenik, a sad ga cimeri uhvatili na delu!
Maja Marinković Luka Vujović.jpg
Stars"ŽELIM DA GA RAZVALIM" Asmin otvoreno govori o uništenju Luke Vujovića: Njega ne zanima ništa, on igra rijaliti
collage.jpg
StarsANELI U DRUGOM STANJU?! Luka se izlanuo? Evo šta je rekao cimeru u poverenju
aneli_prosidba_11082025_0032.JPG
Stars"ANELI NIKO NE MOŽE DA ODVOJI OD MENE" Asmin šokirao čitavu naciju, tvrdi da ga Ahmićeva još voli: Mogu da je imam kad poželim
Asmin krišom zvao Aneli da dođe kod njega u Austriju

 Prva izjava Aneli Ahmić

Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir