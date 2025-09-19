Slušaj vest

U rijaliti programu Elita 9 trenutno je na programu emisija „Gledanje snimaka“, a voditelj Milan Milošević najavio je prilog u kojem je Luka Vujović dodatno podstakao sumnje da je Aneli Ahmić trudna.

Foto: printscreen YT

- Odakle ti da je Aneli trudna? - pitao je voditelj Milan Milošević.

- Nisam rekao da je trudna, nego šta ako je. Nije trudna po meni, osim ako ona ne kaže da jeste - rekao je Luka.

Pa šta ćemo sa Stanijom koja je bila trudna? Nek se objavi što je Aneli pričala da ne zna kako da se reši Luke od fanova. Dopisivala se sa jednom prijateljicom... - rekao je Asmin.

- Ostaću sa njom i da se je**la sa celim svetom. Znam ko je prijateljica, meni je sve ovo smešno - rekao je Luka.

- Branite se dokazima i argumentima - rekao je Anđelo.

- Ako piše ime Aneli preko Vocapa onda neću poverovati, ako je video ili njen glas onda neću biti više sa njom - rekao je Luka odjednom.

- Pošteno - rekao je Asmin.

Asmin bi se pomirio sa njom samo da ona hoće. Pričalo se da sam ja sa Aneli zbog podrške, a sad ispada da ona mene ne može da ostavi zbog podrške - rekao je Luka.

1/3 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović se tope u vrelom zanosu Foto: Printscreen

- Ja sam bio u vezi sa Sitom, Groficom i Aneli - rekao je Asmin u svom stilu.

- Kad su me prestale emocije, mislio sam da bih je sutra opalio. Sad u ovom trenutku neću doći u situaciju da kažem nešto što se tiče toga, dajem obećanje. Ako bude bilo kakva ljaga na mene ja ću biti najgori - rekao je Janjuš.

Kurir.rs

Prva izjava Aneli Ahmić