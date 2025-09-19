- U ovoj priči je čuveni trio upleten i ego i emocija i novac i sve. Imali smo prilike da vidimo obe strane priče. Jako mi se dopada što se sve odvija u ovom pravcu. Volela bih da ih sve vidim na okupu. Ljubav između Aneli i Asmina je definitivno postojala. Emocija koja je aktuelna nije trenutno završena. Asmin je odlučio, pošto smo videli da Aneli osoba koja voli putovanja, novac i sve, može da priča šta hoće. Pikirao je Staniju kao trofej koji može nauditi Aneli. Namenski je osvojio Staniju, kupio je količninu njene garderobe i osvojio devojku. Ja poštujem svačiji način odbrane, samo ne priznajem ulogu žrtve. Luka je definitivno žrtva i mislim da mu ne pristaje uopšte. Jako me je razočarao. Imamo dosta zajedničkih prijatelja i znam mnogo o njemu. Razočarao je svakog kog je mogao da razočara. Služio je za momka koji ima kodekse i ume da razluči između istine i neistine, ali je definitivno propupao. Odrekli su ga se svi prijatelji. Luka je počeo da se poziva na tuđa imena za svoju svrhu, na jako morbidan način. Mnogo veći rijaliti se igra napolju. Luka je tamo izmišljao, napolju izmišlja. Rekao je da mu je data instrukcija da treba tako da se ponaša prema Ivanu, pa je na njega nasrnuo. To je takva laž! Ponajmanje gleda svoja posla, svoju porodicu i svoje dete. Pomešao je ko mu je kum, ko mu je drug. Okumio se sa pacolikim starkeljom Marinkovićem. On nije ispoštovao spostvenog kuma - rekla je Žana Omnia za "Red", pa dodala: