"SVI PRIJATELJI SU GA SE ODREKLI" Isplivali nepoznati detalji iz najbližeg okruženja Luke Vujovića: Glumio je oca devojci koja ima...
Luka Vujović aktuelni je učesnik "Elite", a o njegovoj vezi sa Aneli Ahmić mesecima unazad se priča.
- U ovoj priči je čuveni trio upleten i ego i emocija i novac i sve. Imali smo prilike da vidimo obe strane priče. Jako mi se dopada što se sve odvija u ovom pravcu. Volela bih da ih sve vidim na okupu. Ljubav između Aneli i Asmina je definitivno postojala. Emocija koja je aktuelna nije trenutno završena. Asmin je odlučio, pošto smo videli da Aneli osoba koja voli putovanja, novac i sve, može da priča šta hoće. Pikirao je Staniju kao trofej koji može nauditi Aneli. Namenski je osvojio Staniju, kupio je količninu njene garderobe i osvojio devojku. Ja poštujem svačiji način odbrane, samo ne priznajem ulogu žrtve. Luka je definitivno žrtva i mislim da mu ne pristaje uopšte. Jako me je razočarao. Imamo dosta zajedničkih prijatelja i znam mnogo o njemu. Razočarao je svakog kog je mogao da razočara. Služio je za momka koji ima kodekse i ume da razluči između istine i neistine, ali je definitivno propupao. Odrekli su ga se svi prijatelji. Luka je počeo da se poziva na tuđa imena za svoju svrhu, na jako morbidan način. Mnogo veći rijaliti se igra napolju. Luka je tamo izmišljao, napolju izmišlja. Rekao je da mu je data instrukcija da treba tako da se ponaša prema Ivanu, pa je na njega nasrnuo. To je takva laž! Ponajmanje gleda svoja posla, svoju porodicu i svoje dete. Pomešao je ko mu je kum, ko mu je drug. Okumio se sa pacolikim starkeljom Marinkovićem. On nije ispoštovao spostvenog kuma - rekla je Žana Omnia za "Red", pa dodala:
- Luka je postao jedan lignjoslav grozni! Što se tiče Aneli je potpuno neiskren, mislim da će ga ona ostaviti. Umislio je da je surogat otac svim bivšim devojkama. Imam sigurne informacije da je isto tako glumio oca devojci koja ima troje dece, pa je pokušavao da je uslovaljava. Imaće prilike da se oglasi u ovih deset meseci. On se udružio sa njenim bivšim mužem i pokušao je da napakosti da ostane bez starateljstva. Nije sladak kao što se predstavlja! Odgovara mu da glumi žrtvu. On i Aneli su vrlo slični i mislim da su sve ovo uradili zarad rijalitija. Aneli je luda za Asminom, što je potvrdila i njena veza sa Janjušem. Luka verovatno radi sam sa sobom na detetu. Svestan je šta je uradio napolju.
Bivši muž Aneli Ahmić ušao je pre par dana u "Elitu 9" gde je odlučio da iznese svoju stranu priče o njihovom odnosu.
Asmin u "Eliti 9" boravi sa Anelinim verenikom, Lukom Vujovićem sa kojim se nekoliko puta sukobio. Nedavno je isplivala glasovna poruka u kojoj se Aneli žali nekome kako ne može da se čuje sa Asminom jer je Luka ljubomoran.
- Haos će mi napraviti, Luka nije normalan kunem ti se. On meni ne da da se slučajno čujem s Asminom - govorila je uspaničeno Aneli.
