Nekadašnji učesnik rijalitija Ervin Mujaković suočio se sa teškim životnim izazovom nakon povrede kičme koja ga je ostavila nepokretnim. Uz podršku svoje devojke iz Slovenije, uspeo je da prebrodi najteže trenutke i ponovo stane na noge. Danas se polako vraća treninzima, ali priznaje da je daleko od forme po kojoj je bio poznat.

Ervin je početkom 2022. godine povredio kičmu tokom treninga u teretani, radeći sa velikim težinama.

1/8 Vidi galeriju Ervin Mujaković Foto: Printscreenn/Happy, Printscreen/Happy, Printscreen

- Povredio sam se početkom 2022. godine u teretani prilikom izvođenja vežbe, radio sam ogromnim težinama i sigurno je to doprinelo povredi.

Posle treninga, kada sam se ohladio, nisam se mogao pomeriti. Otišao sam u bolnicu i tamo ostao. Onda sam svakodnevno bio na jakim tabletama i injekcijama, blokadama za bolove. Skoro tri meseca sam bio nepokretan, bio sam u kolicima - ispričao je Ervin nedavno.

- Negde u trećem mesecu te godine sam ponovo učio hodati. Bilo je preteško, krenuo sam sa malim distancama i onda iz dana u dan povećavao.

Devojka mu je bila velika podrška

Ervin tvrdi da je partnerka bila uvek tu za njega.