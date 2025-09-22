Slušaj vest

Mnogi estradni umetnici su povezani rodbinskim vezama, a o nekim javnost uopšte ne zna. Tako je nekadašnjoj pevačici Koktel benda Katarini Sotirović pevač čuvenog hita "Džuli" Danijel Popović stric, kao i Milutin Popović Zahar .

Pevačica je jednom prilikom za Kurir otkrila zašto nosi drugačije prezime - naime njen otac nije bio priznat po rođenju.

Sve to ne bi bila tolika vest da je Zahar oduvek znao da je sa pevačicom u srodstvu, odnosno da od njega nisu krili da ima još jednog brata Aleksandra.

1/8 Vidi galeriju Daniel Popović Foto: Privatna Arhiva, Printscreen, Damir Dervišagić

- Ne znam da li i Danijel zna za to, ja sam tu istinu saopštila Zaharu 2003. godine, kada sam išla da pevam kao prateći vokal za nešto što je on radio. Moj tata je tada bio živ i kada sam mu rekla da idem kod Zahara, rekao mi je da mogu da mu kažem, ali oprezno. Počela sam da ga ispitujem kako mu se zovu stričevi, gde je rođen i onda sam mu objasnila zašto sve to znam. Njegova reakcija je bila šok, bio je zbunjen, potresen... Tada je imao oko 60 godina i saznao je da ima još jednog brata od rođenog strica, koji mu tako nešto nikad nije saopštio, a da je jedna devojka s kojom sarađuje njegov blizak rod - ispričala nam je ona deo svoje porodične tajne.

Kaća je shvatala da će za njene stričeve to biti veliki šok.

Foto: Kurir Televizija

- Zaharu je bilo potrebno da ostane sam i dođe sebi. Sledeći naš susret, na koji je došao i moj otac, bio je na promociji Koktel benda. Tada su se prvi put u životu videli i shvatili da gledaju jedan drugog kao u ogledalu. Sličnost je ogromna, a moj otac i Danijel kao da su bukvalno od istog oca i majke. To je bio čudan i emotivan trenutak - prisetila se pevačica, koja kaže da ništa u životu nije slučajno, pa tako i njenu ćerku, koja se zove Julija, svi zovu Džuli, a njen sin je, kako je rekla nedavno, veoma podseća na strica Danijela.

- Oduvek sam znala za tu tatinu priču jer smo gledali Danijela na TV i slušali pesmu "Džuli", a niko mi prvo nije verovao, nego su se sprdali: "Ako ti je Danijel stric, meni je Lepa Brena tetka" - ispričala je ona.

Dva puta pokušala da spase brak sa košarkašem

Katarina se razvela pre pet godine razvela od košarkaša Aleksandra Rašića s kojim ima dvoje dece, a bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima. Nekadašnja pevačica Koktel benda nije krila da je "dva puta pokušavala da spasi brak", ali i da je nedavno stupila u novu vezu.

1/10 Vidi galeriju Katarina Sotirović nekad i sad Foto: Starsport©, Sonja Spasić, Instagaram

- Iako ne živimo zajedno tri godine, ja vučem ozbiljne posledice. Nemam vere u sebe. Kada izađem na binu, ja sam druga osoba. Potpuni kolaps nastaje kada dođem kući i treba da budem s nekim novim. Svašta se skupi i ne mogu da se opustim. To nervira tu drugu stranu i bude problema. Tek pre četiri meseca, nakon tri godine razvoda, imam vezu. Trebalo mi je dosta vremena i mnogo je važno da druga osoba ima mnogo razumevanja za nas koji izađemo iz braka - ispričala je posle razvoda.

Muzička biografija

Katarina Sotirović je rođena 20. jula 1978. godine u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru je započela 1997. godine, a 2000. godine je postala članica Koktel benda u kojem je pre nje pevala Jellena.

1/4 Vidi galeriju KATARINA SOTIROVIĆ JE MNOGIMA BILA OMILJENA, UDALA SE ZA KOŠARKAŠA, A ONDA I RAZVELA: Sada ima novog dečka i danas OVAKO IZGLEDA Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija