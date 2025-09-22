Slušaj vest

Vladimir je bio maneken, a njih dvoje su bili u ljubavi šest meseci. Ceca se sa tri godine mlađim Cveletom zabavljala davne 2009. godine, a početkom 2010. objavili su zvaničan kraj svoje ljubavi.

Bio je ekonomičan

Pevačica je posle 15 godina otkrila da joj je Cvele predložio da se presele iz vile na Dedinju u manji stan jer su joj troškovi života bili ogromni.

- Jedan tvoj dečko mi je rekao kako ti je predložio da je kuća na Dedinju u kojoj živiš potpuno nerentabilna, da je račun za struju ogroman - započeo je Robert Čoban, voditelj emisije "Sve u 16".

- I da pređem u 70 kvadrata - uz osmeh se nadovezala Ceca.

- Nije rekao 70, ali ja sam se tako nasmejao. Rekao sam mu: "Da li si ti normalan, čoveče? Odakle ti ideja da će Ceca na to da pristane?" - dodao je novinar.

- Rekao je to i meni. Kaže mi: "Jako su ti veliki troškovi za održavanje." Kao da on to plaća. I kaže: "Da se mi preselimo u neku manju stambenu jedinicu?" Rekla sam mu: "Ma šta kažeš? Ja mislim da ti je to odlična ideja." Kaže mi on da su mi ogromni troškovi. Čuj ti čoveka, on, bre, računa moje troškove. Prijatelju, bre, mani me se. Niti ti to plaćaš, niti imaš brigu da o tome brigaš. Meni je to bilo smešno. Toliko dugo je i ostao - uz osmeh je otkrila pevačica, potkačivši bivšeg da je stipsa.

- Bio je ekonomičan. Novosađani prosto imaju tu vrstu fiks ideja - zaključio je Čoban.

Ražnatovićeva je tokom veze otvoreno govorila o njihovom odnosu, a jednom prilikom je komentarisala medijske navode da je drugom stanju.

- Lepo nam je ovako. Pravi recept za dobru vezu je da se ona gradi korak po korak. Ne žurimo nigde, pa ni s potomstvom. Formirane smo ličnosti i ne pravimo dugoročne planove. Uživamo u svakom zajedničkom trenutku i naša veza je sve čvršća i lepša, a vremenom i sve intenzivnija. Apsolutno mi je svejedno da li bismo dobili devojčicu ili dečaka, a Vladino mišljenje ne znam jer nikada nismo pričali o tome. Iako smo zreli ljudi, zabavljamo se i volimo kao tinejdžeri - rekla je tada pevačica.

Ceca je nakon raskida istakla da će s Vladimirom ostati u prijateljskim odnosima.

- Razišli smo se zbog nepomirljivih razlika u karakterima, ali uz dogovor i bez ružnih reči. Desilo nam se ono što se dešava i drugim parovima, tako da u našem raskidu nema ničeg senzacionalističkog. Ostaćemo prijatelji, a sačuvaću samo lepe uspomene na vreme provedeno s Vladimirom jer drugačijih nije ni bilo - izjavila je Ceca nakon raskida.

Voli da putuje

Inače, posle veze s pevačicom Vladimir se povukao iz javnosti, a nakon što je napustio i manekensku karijeru, počeo je da radi kao promoter za presađivanje kose. Mnogi su primetili da se potpuno promenio, ali da je i dalje ostao šarmantan i da vodi računa o telu, pa da ima i isklesane mišiće.

Cvele voli da putuje, pa se na društvenim mrežama mogu videti fotografije s različitih destinacija. Posle raskida od Cece mnogi su ga povezivali s manekenkama i doktorkama, ali do potvrde toga nikad nije došlo.

Mediji su pisali i da je Vladimir radio kao vozač linijskog vozila na relaciji Novi Sad - Beograd, a vožnju po osobi je naplaćivao 550 dinara.

