Slušaj vest

Ljubavna i porodična priča između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić već godinama privlači veliku pažnju javnosti, a posebno nakon što je Asmin rešio da uđe u "Elitu 9" i tako otkrije svoju stranu priče.

Marija Kulić, majka Miljane Kulić, kao i do sada nije se libila da iznese svoje mišljenje o ovoj, ali i mnogim drugim temama. Ona je na svom Instagram profilu oplela po Asminu i Aneli, ali je imala nekoliko reči i za Luku Vujovića.

Luka Vujović Foto: Petar Aleksić

- Asmin je ušao samo da se revanšira Aneli za pljuvanje i kao što je rekao, da uzme veliki novac. Nikada nisam podržavala Aneli, ali ovaj je samo ušao zbog para. Dobio novac da pljuje Aneli. Niko ne razmišlja o detetu - napisala je ona, nakon čega je oplela po Luki:

- Luka težak folirant i on brati za pare i on se drži svega zbog para. Boli njega mnogo uvo za tuđe dete i za Aneli. Sa njom je i ušao u vezu zbog priče i fanova. Poznato mi je to.

Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu Foto: Printscreen Instagram

Ona ističe i da Aneli i Asmin imitiraju njenu ćerku Miljanu kako bi zaradili novac.

Svađa Miljane Kulić i Asmina Durdžića Foto: Preent, Preentscreen Youtube

- Priznao Asmin da se svaki rijaliti bazira po Miljaninom životu i Miljaninim pričama. Priznao je da su gledali rijaliti, kao što je priznao da Aneli imitira Miljanu, pa hajde da uzmemo pare kao Miljana i da se pljujemo. Samo što Miljana nikada nije kopirala tuđe priče. Takođe, svi imitiraju Miljanine ljubavne odnose i ispravljaju kako treba da bude - zaključila je Marija.

Ne propustiteStarsUROŠ STANĆ OČAJAN! Ubeđen da ga Asmin mrzi iz dna duše, dešava se pravi haos u Eliti (VIDEO)
Asmin i Uroš svađa
RijalitiNIKAD VIĐENO U ISTORIJI RIJALITIJA: Prvi izbačeni takmičar Elite 9 izašao iz Bele kuće sa poražavajućim procentom glasova (VIDEO)
Elita 9
RijalitiSTIGLO PISMO OD VELIKOG ŠEFA, DONETA VAŽNA ODLUKA Mnogi ostali u šoku nakon čitanja saopštenja produkcije
Elita 9 pošta
RijalitiISPLIVALE PORUKE ANELI AHMIĆ I ASMINOVE MAJKE Šok prepiska od koje je javnost zanemela, ovo menja tok igre: Konačno utvrđeno ko laže!
stanija-asmin-aneli.jpg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP548 Izvor: kurir tv