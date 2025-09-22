Slušaj vest

Ljubavna i porodična priča između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić već godinama privlači veliku pažnju javnosti, a posebno nakon što je Asmin rešio da uđe u "Elitu 9" i tako otkrije svoju stranu priče.

Marija Kulić, majka Miljane Kulić, kao i do sada nije se libila da iznese svoje mišljenje o ovoj, ali i mnogim drugim temama. Ona je na svom Instagram profilu oplela po Asminu i Aneli, ali je imala nekoliko reči i za Luku Vujovića.

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Petar Aleksić

- Asmin je ušao samo da se revanšira Aneli za pljuvanje i kao što je rekao, da uzme veliki novac. Nikada nisam podržavala Aneli, ali ovaj je samo ušao zbog para. Dobio novac da pljuje Aneli. Niko ne razmišlja o detetu - napisala je ona, nakon čega je oplela po Luki:

- Luka težak folirant i on brati za pare i on se drži svega zbog para. Boli njega mnogo uvo za tuđe dete i za Aneli. Sa njom je i ušao u vezu zbog priče i fanova. Poznato mi je to.

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu Foto: Printscreen Instagram

Ona ističe i da Aneli i Asmin imitiraju njenu ćerku Miljanu kako bi zaradili novac.

1/4 Vidi galeriju Svađa Miljane Kulić i Asmina Durdžića Foto: Preent, Preentscreen Youtube

- Priznao Asmin da se svaki rijaliti bazira po Miljaninom životu i Miljaninim pričama. Priznao je da su gledali rijaliti, kao što je priznao da Aneli imitira Miljanu, pa hajde da uzmemo pare kao Miljana i da se pljujemo. Samo što Miljana nikada nije kopirala tuđe priče. Takođe, svi imitiraju Miljanine ljubavne odnose i ispravljaju kako treba da bude - zaključila je Marija.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: