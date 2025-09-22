- Ja ću navesti Asmina, imala sam i pozitivno i negativno mišljenje o tebi. Ja o tebi nemam negativno mišljenje, puštam te da budeš dobar prema meni. Ja se ne plašim nikoga, plašim se samo moje reakcije. Sa devojkom mogu biti loša, sa muškarcima ne želim. Maja je negativna, imala sam svađu sa njom i ova mala devojčica Rada - rekla je Sunčica.