AHMIĆEVE POSLALE ŠPIJUNA U ELITU!? Asmin krenuo da razotkriva ovu devojku, ona se skamenila: Isplivala kompletna istina
Asmin Durdžić, ovonedeljni vođa, dao je reč Sunčici Bajić.
- Ja ću navesti Asmina, imala sam i pozitivno i negativno mišljenje o tebi. Ja o tebi nemam negativno mišljenje, puštam te da budeš dobar prema meni. Ja se ne plašim nikoga, plašim se samo moje reakcije. Sa devojkom mogu biti loša, sa muškarcima ne želim. Maja je negativna, imala sam svađu sa njom i ova mala devojčica Rada - rekla je Sunčica.
Asmin misli da je Anastasija špijun
- Sunčica mi unosi negativnu, lošu energiju. Kada pričaš, pričaš jednim tonom pet i po minuta, to me pojede psihički. Svako jutro kada ustanem izlaziš kao mumija iz vecea, ne podnosim te organski. Pod broj dva, tvoja energija mi ne prija, mislim da si dobra sa Ahmićima, pa eto. Treća osoba je moj frizer Pečenica, ne spavam zbog njegovog hrkanja - rekao je on.
