Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu

Učesnik rijaliti programa "Elita 9", Asmin Durdžić, nedavno je šokirao javnost, kada je rekao da je Aneli Ahmić pretukla njegovu sestru. Na Asminove izjave hitno je reagovala Sita Ahmić, koja je demantovala njegove reči, te je otkrila da je on sam istukao svoju sestru.

Tom prilikom, Sita je automatski Asmina okarakterisala kao nasilnika, a sada je objavila zabrinjavajuću fotografiju svoje sestre.

Naime, ona je na svom Instagram profilu okačila fotografiju na kojoj se vidi Aneli sa modricom na oku.

- Taj samo tuče žene, trudnice i muškarce kao što je Uroš. Šta on reče kad je ušao? Ne voli nad slabijima da se iživljava, samo ravnopravni ili jači? - napisala je ona uz fotografiju

Fizički nasrnuo na Uroša Stanića

Podsetimo, Asmin Durdžić je danas tokom sastanka ušao u sukob sa Urošem Stanićem, a u jednom momentu je izgubio kontrolu

- Ne poštuješ nikoga. Mogu li da nastavim? Ajde otvori vrata molim te - rekao je Asmin, a potom je Urošu prišao sa leđa, uhvatio ga i podigao u nameri da ga izbaci iz Bele kuće.

- Lako je na meni demonstrirati silu - prokomentarisao je Uroš na snimku, uz koji je Sita dodala sledeći podrugljiv komentar:

Međutim, tu se sukob nije zaustavio i već na sledećem videu može se videti kako Asmin prvo Uroša iz sve snage gađa novčanicama koje su mu bile u ruci, a potom se zaleće na njega.

Između njih dvojice munjevitom brzinom našao se Borislav Terzić Terza, zajedno sa Jovanom Tomić Matorom i oni su se svim silama trudili da spreče Durdžića da udari Stanića, koji je na kraju pao sa klupe.

