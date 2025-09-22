Slušaj vest

Ava Karabatić je u velikoj ispovesti progovorila je o stvarima iz života o kojima do sada nikada nije govorila, te je želela da pokaže sliku sebe kakvu javnost nije videla.

Naime, na samom početku ona se dotakla smrti oca Ivice, koji je preminuo u maju ove godine.

- U ovim trenucima kada me neko pita kako sam, mogu da kažem da sam svakog dana sve jača. Naravno da je bol velika, rane nestaju, ali ožiljci ostaju. I ja želim da moji ožiljici ostanu, ali da vremenom postaju sve blaži i blaži. Svakim danom sam sretna i zahvalna što krojim svoj put onako kako ja želim. Ja sam žena borac koja svoju bol i svoju tišinu ostavlja u svoja četiri zida... - priča Ava i dodaje:

- Tata je umro sedam dana nakon mog rođendana i to na mojim rukama...

Pre dve godine započela je lečenje od alkoholizma, a sada je otkrila kao je izgledala njena borba.

- Ja sam dobila jednu dobru pobedu na kub, izlečila sam se od alkohola, i nisam ni u najtežim trenucima poklekla... Pre dve godine sam mislila da je to nešto najgore, međutim, pokazalo se da čovek mora biti zahvalan na svakom danu... Tamo sam dosta ojačala, radila sam i na sebi. Imam četiri rijalitija iza sebe, takođe i peti... Ja sam neko ko je dobio rat i onaj rijaliti, to je onaj rijaliti kada je meni otac preminuo i nakon toga zaista više u životu ne može me razočarati. Moj otac je meni bio sve, zaštitnik, podrška... Bio je uz mene u svim trenucima, i u najtežem, kada sam se izborila protiv alkohola.

"Ava, završićeš na splitskom groblju za sedam dana"

Ava je ispričala da je zbog problema sa alkoholom dogurala do 80 kilograma, a potom je otkrila kako je odlučila sama sebi da pomogne.

- To je trajalo jako dugo, dve i po godine i ja sam bila ona najgora vrsta - kada sam piješ kod kuće. Alkohol je nastupio u 32. godini, malo čudno, zar ne? Ja sada imam 37 godina. Prvu godinu se to nije videlo fizički. Ali pustimo fizički, najbitnije je mentalno... Drga godina isto... E, onda je došlo do faze da sam došla do 80 kilograma i da ja nisam mogla da hodam. Pokušala sam ja sama, pokušali su prijatelji i roditelji naravno... Bila sam slomljena od bolova kao i svi ljudi u vreme korone i to najviše što sam izdržala je 21 dan... 27.07. je bilo dve godine da sam ja kročila na kliniku. Jednom prilikom je moj otac došao kući i rekao mi je: "Ava, znam da nećeš...", a ja sam rekla: "Sačekaj!". Kao da se neko čudo spustilo, koliko u meni ima života i zapravo sam kreator svoje sudbine. Borbena sam i znam da to mogu i hoću. I sve ono što se pokušavalo tri godine, jednom rečenicom je rešeno. Nisam izašla iz kuće tri meseca, tad sam nekim čudom otišla na razgovor. Jedan od najboljih doktora, psihoterapeut za alkohol mi je rekao direktno u lice: "Ava, možeš da biraš - da li ćeš biti na splitskom groblju za sedam dana ili ćeš spasiti svoj život"!

Tri meseca kasnije uspela je da pobedi svoju veliku bitku.

- Sledeće nedelje, bio je četvrtak, kao dan danas se sećam, pokojni otac i ja smo se uputili sanitetom... Što se tiče alkohola, tu nemam apsolutno šta više sebe da okrivim jer je to prošlo svršeno vreme. Jedino što mogu da kažem je da sam zbog alkohola izgubila dečka kojeg sam jako volela, ali i to je prošlost...

"Roditelji su me gledali kako klonem"

Na pitanje šta je priređivala roditeljima dok je bila u kandžama poruka, odgovorila je:

- Ovo je još gore od priređivanja, gledajući mene kako klonem... Ne može da se kaže da sam zgazila čovek, da sam nešto zgrežila jer sam pila kući. Nije priređivanje samo nasilje, agresija, tuča, još je gore gde ti rođeno dete propada, ali ja sam to ispravila... Ja sam se izlečila, zdrava sam, sretna osoba...

Karabatićeva još uvek nije stala na ludi kamen, iako je sedam puta bila verena. Ipak, kaže nije joj žao što nijedna veza nije bila krunisana brakom.

- Nije mi žao zato što sam ja bila voljena i volela sam. To su bile ljubavi i od početka srednje škole, fakulteta... Jedino mi je žao što je alkohol prekinuo moju zadnju najdužu vezu prekinuo. Ne znam šta je, verovatno moja karma. Verovatno sam bila predominatna i ne želeći to. Nisam svetica i ne želim biti svetica. Iako sam imala sedmoricu verenika, ja sam volela dva puta, to je bila ljubav u srednjoj školi i ova zadnja ljubav...

"Želim da se ostvarim kao majka"

Kako kaže, sada je spremna da promeni život iz korena, te bi volela i da se ostvari kao majka.

- Spremna sam koplmetno i da budem majka i da se nađe ta čvrsta ruka po pitanju ljubavi. Želim da se ostvarim kao majka, ja sam želela da se ostvarim kao majka i sa 21 godinu. Ima vremena, to ne znači da se neću ostvariti kao majka, teško je naći pravu osobu - poručila je ona.

Kurir / Blic

