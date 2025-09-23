Slušaj vest

Kristijan Golubović, koji je prokomentarisao odnos Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Ne znam ni njega, ni nju. On ima dete sa njim, malo je truba da ja komentarišem s te tačke. Da sam učesnik, komentarisao bih ja. Npr. ja bih Minu bih toliko izrešetao činjenicama. Na hodočašću je bila kao smuk. Jedan dečko mi je rekao da je svašta radila na putu. Na putu do Ostroga je upoznala previše ljudi, rekao je i prokomentarisao to što je Mina bacila oko na Asmina Durdžića.

- Šta očekivati od devojke koja se čitav život jaše na ulici? Ona je osoba koja je veoma glupa, ne zna da se ponaša. Ona će se ili napijati i patetisati kako bi se sažalili ljudi na nju. Kad je ona mogla da prizna da je bila prostitutka, šta je onda njoj problem sve ostalo?!

Kristijan Golubović je otkrio da on i Kristina Spalević nakon pomirenja žive zajedno.

- Da, kao što sam rekao, ja ću da se potrudim da budem najbolji čovek, otac i muž. Nikada je više neću uvrediti. Nadam se da ćemo imati još jedno dete makar.

Stanija u vezu ulazi iz interesa

Dotakao se i svoje bivše ljubavi iz rijalitija, starlete Stanije Dobrojević.

- O Aneli ne bih previše, jer ona ima dete sa Asminom. Što se tiče Stanije, poznajem je veoma dobro. Ona ako nema računicu, ne ulazi u vezu. Ona je preteča starleta. One pare koje joj je Asmin uplatio to je malo krpica i neka destinacija da slika du*ence da ona posle kači to po Instagramu. Daj Bože da ga voli, voleo bih da se već jednom zaljubi i prestane da slika du*e i kači. Previše vremena je izgubila na te gluposti, možda je vreme da se okrene tome. Stanija voli krupne, istetovirane muškarce. E, sad, on je dobar momak, ima potencijal da se tu desila ljubav. Dalje ne znam šta će biti sa njima.

Mina o Kristijanu

Inače, Mina je pre nego što je ušla u Elitu 9 Kristijanu vratila za uvrede, ali preko društvenih mreža.

- Poštovani pratioci, dužna sam da vam se obratim povodom uvreda na moj račun od strane Kristijana Golubovića. Reći ću vam samo da svako ko ima uši i oči zna da nisam izrekla ništa uvredljivo na njegov račun, samo sam rekla da sam uz Kristinu. Ne znam šta ga je toliko izrevoltiralo da me vređa do ove mere. Ja sam svakako navikla na nepravdu u ovom smislu, tako da može da nastavi slobodno, ali smatram da nije ni malo džentlmenski ni u redu sa njegove strane. Što se tiče Aleksandre, ne bih mnogo da joj dajem na značaju, dobila je i previše publiciteta. Za nju sam rekla činjenice, a da je toliko fina kao što se predstavlja, da ima obraz i da nema interes, ako je upletena kao što kaže iz nepoznatog razloga u ovu priču, spakovala bi kofere i pobegla glavom bez obzira. Tačka - napisala je Mina Vrbaški.

