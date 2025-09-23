Slušaj vest

.Asmin Durdžić i Aneli Ahmić već neko vreme privlače pažnju javnosti zbog svog burnog odnosa, ali situacija je dodatno eskalirala nakon Asminove izjave da je Aneli navodno fizički napala njegovu sestru.

Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu Foto: Printscreen Instagram

Na ovu izjavu brzo je reagovala Anelina sestra, Sita Ahmić, koja je demantovala Asminove tvrdnje. Štaviše, ona je iznela kontraoptužbe, navodeći da je zapravo on taj koji je fizički nasrnuo na sopstvenu sestru. Sita je putem društvenih mreža podelila fotografiju Aneli s modricama i dodala komentar u kojem je Asmina optužila za nasilno ponašanje prema ženama i trudnicama.

Aneli Ahmić modro oko Foto: Preent Screen

- Taj samo tuče žene, trudnice i muškarce kao što je Uroš. Šta on reče kad je ušao? Ne voli nad slabijima da se iživljava, samo ravnopravni ili jači? - napisala je Sita Ahmić uz Anelinu fotografiju.

Demantovala da se dopisivala sa Janjušem

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš otkrio je da se dopisivao sa Aneli Ahmić nakon njenog izlaska iz osme sezone "Elite" i tokom njene veze sa Lukom Vujovićem.

Tim povodom se na svom Instagramu oglasila Aneli Ahmić i demantovala da se dopisvala sa Janjušem:

- Nikad se nisam dopisivala sa Janjušem, to tvrdim - napisala je Aneli i otkrila da se nada da će se i Milica Veličković oglasiti tim povodom.

Prva izjava Aneli Ahmić