Nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", Zorica Erić, bila je u kandžama poroka, a onda je uspela da se izvuče iz svega i danas živi život punim plućima.

Zorica vredno radi i nastupa, na svom Instagram profilu je veoma aktivna i gotovo svakodnevno deli dešavanja iz privatnog života, a jednom od poslenjih objava je napravila buru.

Naime, Zorica je opalila selfi dok je na sebi imala skroz providnu, crnu bluzu ispod koje se nazirao crni brushalter, a u opisu fotografije je stavila sledeće i komentarima se nije znao broj: "Njen miris u kosi do neba me nosi i zanosi".

1/6 Vidi galeriju Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu. Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/grandonline

Muž joj je velika podrška

Zorica Erić je danas u skladnom braku sa Goranom kom je neizmerno zahvalna zbog podrške koju joj je pružao u najtežim trenucima.

- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života – istakla je Zorica nedavno.

- Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge – rekla je ona za Grand.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu. Foto: Pritnscreen, Printscreen/Youtube

Zorica: "Moja porodica je patila, a mene to nije zanimalo"

- Gubila sam emociju prema deci, suprugu, samo sam bila usmerena ka svom ličnom zadovoljstvu. Moja porodica je patila, a mene to nije zanimalo. Moja deca nisu imala odeću da nose, ali sam ja trošila pare na gluposti - rekla je Zorica svojevremeno, i tada je otkrila da su je ljudi osudili što je svoju iskrenu životnu priču iznela javno.

