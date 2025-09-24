Slušaj vest

Upravo je počela emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Saru Stojanović kako bi progovorila o svojoj propaloj vezi s Ivanom Marinkovićem.

- Ja sa Ivanom nisam bila pozitivna jer je to bio neki toksičan odnos, sada sam opet pozitivna i sve je u najboljem redu. Pošto čujem da sam najgora i da me svi prozivaju, mislim da ja zaslužujem poštovanje kao i svaka devojka - rekla je Sara.

- Da li ti je Ivan isterao loše, a uterao dobro ili? - upitao je Filip.

- Mi smo se upoznali i odmah smo kliknuli, ali očigledno ne idemo zajedno. Moja je greška što sam lagala i nisam priznala - rekla je Sara.

- Ja ti se sada javno izvinjavam što nisam ispao džentlmen - rekao je Bora.

Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Takođe i ti izvini - rekla je Sara.

- Tvoja mama nam je poslala poruku, glasi: ''Ivane sine, ja mogu sestra da ti budem. Molim te budi uz moju Saritu, samo nemoj da joj uvališ musli. Lepršaj kćeri moja i budi uvek svoja'' - pročitao je Filip.

- Mama znaš da imaš ludu ćerku, nisam bila iskrena, ali sam sada pored osobe koja mi se sviđa - rekla je Sara.

Sara oduševljena Anđelom

- Možemo da se zezamo i sprdamo, ali ne planiram da ulazim u veze ovako ranije. Ja ću biti njena zaštita i braniću je, to nema veze s Ivanom. On i ja ne možemo da se poredimo ni borimo, a to što joj se ja sviđam je sasvim logično i normalno - rekao je Anđelo.

- Bilo bi bolesno da prelazim iz jedne u drugu vezu, ali videćemo kako će ići - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteRijaliti"DVA SATA NISI SILAZILA S MENE" Bora Santana besan zbog Sare, rešio da iznese sve o njihovom odnosu: Spopadala si me u kafani
Bora Santana
RijalitiVENDI OSULA PALJBU NA IVANA MARINKOVIĆA I 20 GODINA MLAĐU SARU! Nikako ne odobrava njihpovu vezu: Kratak joj je rok trajanja!
puls clean.01_28_50_24.Still015.jpg
Rijaliti"OSEĆAM SE LOŠE" Sarina majka završila u bolnici zbog veze njene ćerke i Ivana Marinkovića, sad se oglasila nakon njihovog raskida
ivan.jpg
RijalitiSARA KUKA I PLAČE ZA IVANOM MARINKOVIĆEM: Moli za još jednu šansu, on ni da čuje, ovo je razlog kraja veze sa 20 godina starijim
Sara Stojanović

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP547 Izvor: kurir tv