Slušaj vest

Upravo je počela emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Saru Stojanović kako bi progovorila o svojoj propaloj vezi s Ivanom Marinkovićem.

- Ja sa Ivanom nisam bila pozitivna jer je to bio neki toksičan odnos, sada sam opet pozitivna i sve je u najboljem redu. Pošto čujem da sam najgora i da me svi prozivaju, mislim da ja zaslužujem poštovanje kao i svaka devojka - rekla je Sara.

- Da li ti je Ivan isterao loše, a uterao dobro ili? - upitao je Filip.

- Mi smo se upoznali i odmah smo kliknuli, ali očigledno ne idemo zajedno. Moja je greška što sam lagala i nisam priznala - rekla je Sara.

- Ja ti se sada javno izvinjavam što nisam ispao džentlmen - rekao je Bora.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Takođe i ti izvini - rekla je Sara.

- Tvoja mama nam je poslala poruku, glasi: ''Ivane sine, ja mogu sestra da ti budem. Molim te budi uz moju Saritu, samo nemoj da joj uvališ musli. Lepršaj kćeri moja i budi uvek svoja'' - pročitao je Filip.

- Mama znaš da imaš ludu ćerku, nisam bila iskrena, ali sam sada pored osobe koja mi se sviđa - rekla je Sara.

Sara oduševljena Anđelom

- Možemo da se zezamo i sprdamo, ali ne planiram da ulazim u veze ovako ranije. Ja ću biti njena zaštita i braniću je, to nema veze s Ivanom. On i ja ne možemo da se poredimo ni borimo, a to što joj se ja sviđam je sasvim logično i normalno - rekao je Anđelo.

- Bilo bi bolesno da prelazim iz jedne u drugu vezu, ali videćemo kako će ići - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak: