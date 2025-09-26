Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović kupila je njivu u podavalskom selu Zuce gde će pokrenuti biznis i sagraditi farmu prasića.

Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić

Naša ekipa odlučila je da poseti mesto gde je pevačica kupila plac, koji se nalazi nedaleko od vile Mile Kitić i Marta Savić, u kojoj su se tokom leta skućili.

Porazgovarali smo sa meštanima ovog sela, koji su zabrinuti zbog Cecine odluke da tu izgradi farmu svinja.

Foto: Kurir

Jedna meštanka nam je otkrila da će se Ceca susresti s velikim problemima, i to ukoliko bude odlučila da iseče jedno drvo koje se decenijama nalazi na njivi koju je pazarila.

"Ko ošteti zapis, pratiće ga nesreća"

- Tu je stari hrast. To je zapis, naša svetinja. Ono je osvećeno i mi tu dolazimo otkad znamo za sebe, generacijama. Za velike praznike se okupljamo oko njega i saborujemo. Bude tu mnogo ljudi. Litijski dolazimo do njega s našim sveštenikom, velika čuda su se tu dešavala. Rekao nam je jedan radnik da će zbog projekta možda morati da se iseče. To se pročulo po selu i donelo veliku uznemirenost. Ne dao Bog da Ceci padne na pamet da to uradi. Nastaće pobuna, a to joj ne treba. Samo preko nas mrtvih će nam iseći zapis. Ne znam da li ona zna, ali se veruje da onaj ko se usudi da ga poseče ili na neki način ošteti, da će ga zadesiti velika nesreća. Na njega se ne sme ni penjati, plodovi mu se ne smeju kidati ni lomiti grane. Obavestili smo i sveštenika o ovome, rekao je da sačekamo da vidimo šta će biti po ovom pitanju. Nek ona dođe i nek radi šta hoće, ali zapis mora ostati gde jeste - rekla nam je starija gospođa čija je kuća u neposrednoj blizini njive koju je kupila Ražnatovićeva.

Foto: Kurir

Kao što smo već pisali, meštanin koji nam je pokazao gde se nalazi Cecina njiva, otkrio nam je da su radovi već počeli.

Najskuplje cene ara

- Ovde je Ceca kupila njivu. Sve ovo je sad njeno, pet hektara ukupno. Već se počelo s radovima, vidite da je napravljen i improvizovani put, dovedeni su i struja i voda. Mi smo za to saznali pre dva-tri meseca. Najpre se po kraju čulo da hoće ovde da gradi kuću, a onda su nam radnici rekli da planira da pokrene biznis sa svinjama. Sad je to i ona sama potvrdila. Ja sam je video skoro da je dolazila jedno popodne s vozačem u džipu. Razgledala je okolinu, a ljudi koji tu rade su joj nešto objašnjavali. Imaće ogroman prostor, sve do dole je njeno i s jedne i s druge strane. U ovom delu su cene ara najskuplje, pa možete zamisliti koliko to košta. Imaće i predivan pogled na Avalski toranj. Kad je vedro, odavde se vidi i Dunav. Nadam se da će ostvariti svoj plan, mnogi su ovde pravili ogromne planove, a na kraju od toga nije bilo ništa - rekao nam je jedan Cecin budući komšija.

Buduća farma prasića Cece Ražnatovic u Zucu Izvor: Kurir

Podsetimo, već nekoliko dana se u medijima spekulisalo da je folkerka kupila plac u blizini Beograda kako bi sagradila kuću i preselila se iz porodične vile na Dedinju, gde decenijama živi, ali je Ceca objasnila da to nije istina i da ne planira da menja adresu.

- Ljudi, molim vas. Selim se na Avalu (smeh). Ne selim se nigde. Lepo mi je ovde gde jesam. Čujem da sam kupila stan na Avali. Ako nađu taj stan, neka mi prijave pod hitno. Inače, planiram farmu da zidam, farmu prasića na Avali. E to je jedino tačno. Istina je da sam kupila njivu i gradim tamo farmu svinja. Trebaće mi stručno osoblje za ovaj posao, tj. negu životinja. Ne selim se - otkrila je za Kurir Ražnatovićeva, koja je nakon završetka srednje škole u Žitorađi dobila diplomu poljoprivrednog smera sa odseka veterinarskog tehničara.

Dakle, Ceca će se sad baviti svojom strukom.

Osim Cece, i njen sin Veljko se bavi istim poslom, on ima farmu prasića u selu Stara Božurna kod Žitorađe, ali i u Titelu.

Kurir.rs

Buduća Cecina farma svinja u selu Zuce: