Slušaj vest

Pobednica sedme sezone rijalitija „Elite“, Anita Stanojlović, oglasila se i prokomentarisala aktuelne teme koje potresaju Belu kuću.

Ona je najpre iznela mišljenje o odnosu Boginje i Filipa Đukića, a potom se osvrnula i na aferu u koju su umešani njen bivši dečko Anđelo Ranković i Sara Stojanović.

Anita smatra da nema šta da radi u finalu Elite 8 Foto: Pritnscreen/Instagram

- Trenutno sam na moru, pa slabije pratim, ispratim samo klipove koje mi pošalju. Pa za sada mi on deluje nekako ne baš dovoljno zagrejan za nju, mislim da se ona vise zagrejala za njega, ili ona želi rijaliti priču po svaku cenu, jer baš forsira taj odnos sa njim. Mislim da će za sada biti samo utorak devojka, ali sve je to na njoj kako se postavi u budućnosti. On je rekao da ne želi da ulazi u veze na početku rijalitija i da mu odgovara da je slobodan - kaže Anita.

Stanojlovićeva se dotkala i Sarinog odnosa sa Anđelom.

- Iskreno, ne pratim ništa vezano za njega, niti sam upućena u taj odnos, niti me zanima. Mogu samo da kažem da ako se tako nešto dešavalo zimus, samo potvrđuje čitavu moju priču da je bio jako neiskren i tokom veze sa mnom i nakon raskida. Njegova muvanja i veze me stvarno ne interesuju, kao i generalno on - istakla je ona.

1/4 Vidi galeriju Anita Stanojlović pokazala novog dečka Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen

Iznela sav prljav veš o Anđelu

Podsetimo,

Anita Stanojević i Anđelo Ranković burno su završili emotivnu vezu, a nakon skandala, pretnji i nasilja bivša rijaliti učesnica otkrila je golu istinu o raskidu.

Anita Stanojević i Anđelo Ranković burno su završili emotivnu vezu, a nakon skandala, pretnji i nasilja bivša rijaliti učesnica otkrila je golu istinu o raskidu.

- Kada se desio raskid sa Anđelom, četiri meseca nisam znala šta me je snašlo. Sve sam batalila. Više ne želim da dozvolim da me neki muškarac poremeti jer muškarac me je upropastio. Pričao mi je da pustim vreme, volimo se i dalje, pokloni iznenađenja i slično.. Ja budala čekala, a on sve vreme imao drugu devojku - kaže Anita Stanojlović i otkriva ko je glavni krivac za njihov raskid

Njegova mama i porodica, nisu me prihvatili kao ni prethodnu devojku. Mama nije dala ni da idemo na more. Na početku me je ubeđivao da mogu i da im se ne svidim, ali da on odlučuje, skroz sam se prepustila tom odnosu, ali na kraju nije bilo tako.

Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici