Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa. Snimak sa mesta nesreće prikazuje trenutke kada su vatrogasci izvlačili Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su oboje zadobili ozbiljne povrede i odmah prevezeni u bolnicu.

 Darko Lazić je zadržan na VMA. Tamo mu rade analize i CT glave, jer se žalio na bolove u glavi i ima posekotine. Pevač je komunikativan i razgovara sa policijom, koja je prisutna u bolnici.

Njegova supruga Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe ima bolove u glavi i posekotine, ali nije u istoj bolnici sa Darkom. Lekari pažljivo prate njihovo stanje, a oboje su pod stalnim nadzorom.

Samo nekoliko sati pre udesa, Darko i Katarina su uživali u druženju sa Katarininom sestrom Tijanom Matić, Darkovom svastikom, kao i Darkovom bivšom suprugom Anom Sević i njenim mužem Danijelom. U šali su komentarisali da bi Ana mogla biti kuma njihovom narednom detetu.

