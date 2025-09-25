Slušaj vest

Pevač Darko Lazić, zajedno sa suprugom Katarinom Lazić, imao je saobraćajnu nesreću sat vremena posle ponoći na auto-putu kod Galenike.

Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.

Međutim, kako kaže izvor, Lazić nije bio raspoložen i odbio je. Njegova supruga Katarina je nastavila da insistira da joj otpeva baš tu pesmu što je Darka iznerviralo. Uporno joj je govorio da neće i da nije "džunboks". To te situacije Darko Lazić, kako kaže naš izvor, nije ništa pio, a onda se bacio na alkohol. Čak ju je i opsovao i besno izleteo iz kafane.

Lazić je na promociji svastikine ipak otpevao jednu pesmu "Srno moja", što je njegova kuma Andreana Čekić objavila na svom Instagram nalogu.

Pozitivan na alko-test

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, u krvi je imao više od 1,9 promila alkohola, i kod sebe nije imao važeću saobraćajnu dozvolu.

Tvrdi da nije pio

Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao nam je Darko.

"Bog neka ga čuva"

Ekipa Kurira nalazi se u Darkovom rodnom Brestaču, a ispred porodičnog doma je muk i tišina. Starija gospođa koja živi u neposrednoj blizini porodične kuće pevača, a sreli smo je na putu do obližnje prodavnice jedva je govorila za Kurir. Uzrujana i potresena, kroz suze je izjavila da ne može da veruje da je pevač ponovo imao udes.

