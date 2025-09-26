Slušaj vest

Darko Lazić ponovo je doživeo saobraćajnu nezgodu, a sa njim u kolima bila je i njegova supruga Katarina Lazić koja je sedela na mestu suvozača.

Pevač je hitno odveden na VMA, dok je Katarina bila zbrinuta u Zemunskoj bolnici, nakon čega je puštena na kućno lečenje.

Na ivici života i smrti

Darku Laziću ova nezgoda nije bila prva. 2018. godine pevač je doživeo stravičnu saobraćajnu nezgodu nakon koje je jedva ostao živ. U veštačkoj komi proveo je 72 sata, a lekari su se zverski borili za njegov život.

Nekoliko godina kasnije pevač se podsetio nemilog događaja i priznao kako je uspeo da se izbori sa teškim operacijama, borbom za život i dugotrajnim oporavkom.

- Te večeri popio sam 4 rakije, bio sam u Šapcu. Ja sam to jutro trebao da vodim Marinu na pregled. Te noći su me u 12 probudili da odem na to slavlje ja sam bukvalno ustao iz kreveta. Bio sam mnogo umoran. Kupili smo po pivo jedno kad smo se vraćali, bio sam s drugom. Vozili smo polako, lagano. Došli do Pećinca, ostavim njega i ja mu kažem da mi se spava. Krenuo sam ka kući i otvorio sam krov. Da se malo razbudim to je bio 23. oktobar, i spustim krov i upalim grejanje - budala. Taj put mogu zatvorenih očiju da pređem koliko ga dobro znam. Izgleda da je mene to grejanje ošamutilo i ja sam zaspao i desilo se - govorio je Lazić.

"Rekli su mi da možda neću moći da stanem na noge"

- Posle mesec dana sam se probudio i pokidao sve sa sebe. Uplašio sam se. Ceo sam bio na infuzijama, braunilama, ceo uvijen... To je bio kao jedan košmar iz kog ne možeš da se probudiš. Krenuo sam da čupam, ali su me doktori uhvatili i dali mi smirenje. Ja sam mislio da je to slavlje bilo juče, mislio sam da spavam kući. Nisam mogao da pričam. Baš mi je bilo teško. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Rekli su mi da možda neću moći da stanem na noge. Nisam se kajao jer ništa nisam uradio namerno. Saobraćajna nesreća nije rezultat onoga što sam radio - govorio je Lazić za Skandal, pa nastavio:

- Znam i ko je moje slike, onakve gde se raspadam, slao medijima. Ali neću da ih spominjem. Najgore mi je bilo kad su mi rekli da je pitanje da li ću ostati živ. Dva puta su me reanimirali. Onda me je stiglo to "Šta sam ja uradio u životu?". Ko će moju decu da obezbedi i podigne?. Jer je malo pre toga došla Marina i rekla mi da ću postati otac po drugi put. I Ana i Marina su bile uz mene ne mogu da grešim dušu.

Zakucao se u autobus

Darko Lazić prethodne noći sa suprugom Katarinom doživeo je jezivi udes.

Pevač "zakucao" se u autobus "Ikarbus" u kom srećom nije bilo putnika već samo vozač R.M.

Kako nezvanično saznajemo, Lazić je bio za volanom "mercedes" koji je u vlašništvu jedne lizng kuće. Snimak slupanog "mercedesa" iz kojeg su izvlačili pevača pogledajte OVDE.

Pozitivan na alko-test

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, u krvi je imao više od 1,9 promila alkohola, i kod sebe nije imao važeću saobraćajnu dozvolu.

Tvrdi da nije pio

Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao nam je Darko.

