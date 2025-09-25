Slušaj vest

Pevač Darko Lazić zajedno sa suprugom Katarinom Lazić doživeo je saobraćajnu nezgodu sat vremena posle ponoći na auto-putu kod Galenike.

Pevača su iz potpuno smrskanih kola izvukli vatrogasci i odmah je prevezen na Vojnomedicinsku akademiju, gde je detaljno pregledan i zašivena mu je glava.

Pravo sa VMA u kafanu

Njegova supruga Katarina je odvezena u Zemunsku bolnicu, i posle pregleda, puštena je na kućno lečenje. Darku je, kako smo saznali nezvanično, gubio svest i nije se sećao samog udesa, ali je posle urađenog CT i specijalističkih pregleda pušten na kućno lečenje.

Kako smo saznali nezvanično od izvora, pevač nije poslušao savet lekara da se odmara, već je, nakon što je pušten sa VMA, navodno otišao u jednu kafanu gde je boravio do same zore.

Iz lokala je izašao oko šest sati, a gde je otišao nije poznato.

Kuća u Brestaču prazna

Ekipa Kurira bila je danas u Darkovom rodnom Brestaču, a ispred porodičnog doma je muk i tišina. Starija gospođa koja živi u neposrednoj blizini porodične kuće pevača, a sreli smo je na putu do obližnje prodavnice jedva je govorila za Kurir.

Uzrujana i potresena, kroz suze je izjavila da ne može da veruje da je pevač ponovo imao udes.

- Čula sam za nezgodu, dete moje drago. Ne mogu da verujem šta se dešava. Bitno da su živi i zdravi. Ne znam kako se to njemu uvek tako desi. Neka ga dragi Bog dragi čuva. Ima malu decu, mora da misli na njih. Bože dragi... - rekla je gospođa za Kurir.

Posvađao se sa Kaćom

Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa. Više o tome pročitajte ovde.

Pozitivan na alko-test

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, u krvi je imao više od 1,9 promila alkohola, i kod sebe nije imao važeću saobraćajnu dozvolu.

Tvrdi da nije pio

Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.