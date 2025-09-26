Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene. Bračni par se vraćao s promocije pesme Tijane Matić, Kaćine sestre i Darkove svastike. Do sudara je došlo zato što je Darko najpre udario u autobus, a onda se zakucao u bankinu.

Povodom ovog slučaja, kontaktirali smo i sa advokatom Boškom Žurićem, koji nam je detaljno objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio Lazić.

- Ukoliko je nekom licu izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, ta zabrana važi bez obzira na to da li to lice u tom trenutku ima vozačku dozvolu naše zemlje ili neke inostrane. Kršenje te zabrane za sobom povlači sankciju koja pre svega zavisi od toga da li je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog ili prekršajnog suda. Ukoliko je bila izrečena presudom prekršajnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje prekršaja za koju je predviđena kazna zatvora do 15 dana ili novčana kazna do 120.000 dinara.

Ukoliko je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje krivičnog dela za koje je predviđena kazna zatvora do šest meseci ili novčana kazna. Naš zakon propisuje da će povratnik u pogledu istog ili istovrsnog prekršaja ili krivičnog dela biti kažnjen strožom kaznom i ne može mu se izreći blaža kazna, već stroža kazna zatvora koju će sud oceniti u sklopu zakonskog raspona u zavisnosti od olakšavajućih ili otežavajućih okolnosti - istakao je Žurić.

Foto: Kurir Televizija



- Kada se desi neka saobraćajna nezgoda, ocena da li će se voditi krivični ili prekršajni postupak prvenstveno zavisi da li u toj nezgodi ima povređenih lica i da li je pričinjena šteta veća od 200.000 dinara ili nije. Ukoliko nije bilo povređenih lica i ukoliko je šteta manja od ovog iznosa, ta saobraćajna nezgoda onda se smatra prekršajem i vodiće se prekršajni postupak.

Ako je pak, u toj saobraćajnoj nezgodi bilo povređenih lica bilo lakom ili teškom telesnom povredom, to za posledicu ima vođenje krivičnog postupka. Takođe, i vrsta sankcije zavisi od toga da li je reč o prekršaju ili krivici. Ako je u pitanju prekršajni postupak, sankcije su novčane, a ukoliko je krivični, sankcije idu od kazne zatvora do tri godine (ukoliko je reč o nezgodi u kojoj je jedno lice povređeno lakom telesnom povredom, a ukoliko je reč o licu sa teškom telesnom povredom, kazna je od dve do osam godina, a ukoliko je došlo do smrtnog ishoda, kazna je od pet do 15 godina) - dodao je advokat.

On ističe i da se radi o postupku koji se protiv folkera pokreće po službenoj dužnosti.

- Reč je o postupku koji se pokreće po služenoj dužnosti bez obzira da li je reč o krivičnom delu ili prekršaju. Ukoliko je reč o krivičnom delu, tužilaštvo će svakako zastupati optužbu, a ako je reč o prekršaju, on se procesuira tako što policija podnosi prekršajni nalog - zaključio je advokat Boško Žurić za Kurir.

