Deveta sezona rijaliti programa “Elita 9“ uveliko je počela, a u Belu kuću se uselilo pedeset i troje novih takmičara. Voditelj Milan Milošević progovorio je o glavnim temama u Beloj kući, ali i o Asminu Durđeviću i Aneli Ahmić.

– Izgorelo je sve i tek će da gori, svi su videli spektakularno otvaranje, ali i prvi “Pretres nedelje“ koji je obeležio ovu nedelju i stvari koje su se tada desile, a o kojima će se tek pričati. Sve mi je prezabavno, a posebno to da imamo čoveka o kojem dve godine pričamo i sada možemo da čujemo njegovu stranu priče oči u oči, jer drugo je oglašavanje koje je on imao preko tastature, jer tada smo svi jaki, a ovako se nadam da moramo da pričamo istinu. Čuli smo njegovu stranu priče, pre toga Anelinu, pa Sitinu, Groficinu, ma i Lukinu, Bože me oprosti,k tu j*** lud zbunjenog – našalio se Milan.

– Kada je rekao da će Sita i on zatresti izolaciju, moram reći da je tu bio dvosmislen, jer kad se tresu zidovi izolacije zna se šta je. On je već rekao da je imao odnose sa Sitom, pa onda demantovao, ali oni izgovaraju i demantuju kako njima odgovara i kako vetar duva – priča voditelj, a iako je sa Asminom razgovarao profesionalno otkriva da upravo protiv njega ima pokrenute i tužbe.

– Ne mislim da će lupati na kapiju, jer mnogo je smiren i pribran i mislim da će pokazati neku drugu stranu svoje ličnosti, nego onu koju je pokazao na društvenim mrežama kada je sve pljuvao. Imam devet tužbi protiv njega, ali sam veliki profesionalac i svakome dajem priliku da ispriča svoju priču i naše tužbe nemaju veze sa tim. On je mene lično vređao i podneo sam tužbe protiv onih koji na bilo koji način ukaljaju moje ime, ali to niko neće moći da primeti. Novi period je ispred nas i mnogo ljudi me je u rijalitiju vređalo, ali ja sam tu zbog gledalaca i da njima bude dobro, a priča o Asminu zanima ceo auditorijum. Neće morati da izlazi zbog suđenja sa mnom odložio sam za neka druga vremena, a možda se i van suda dogovorimo za neku lovu.