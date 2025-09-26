Slušaj vest

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš ubedio je Luku Vujovića da Aneli Ahmić njega ne voli iskreno, kao i da mu radi iza leđa, zbog čega je on rekao da je spreman da je ostavi.

Marko Janjušević Janjuš i Luka Vujović su se danas osamili u dvorištu Bele kuće i poveli razgovor o Aneli Ahmić.

Iako je do danas verovao i Anelinu ljubav, nakon razgovora sa Janjušem Luka je posumnjao da ona njega iskreno voli, zbog čega je u jednom trenutku i nagovestio da je spreman da je ostavi.

- Vas troje ste mi isti. Ti mene ako poštuješ... - rekao je Luka.

- Kako da te poštujem? Ti si bacio moju sliku s mosta. Ja nisam dao nijednu izjavu za tebe napolju - govorio je Janjuš.

- Ako osoba koja je sa mnon pređe granice to je kraj. Na meni je da vidim šta je to bilo. Ako je ona u stanju da bude sa mnom, a da ima potrebu za drugim to će da se primeti - govorio je Luka.

- Ona nema 100% emocije prema tebi, ja ti garantujem da nema. Ona je tebe možda zavolela jer si tu bio - dodao je Janjuš.

- Onda nije spremna za ozbiljnu vezu i da gradi odnos kroz sve oluje - rekao je Luka.

- Je l' si ti nju ludilo zavoleo? - pitao je Janjuš.

- Ja nju volim. Ja sebe prvenstveno volim, a ako sebe volim ne mogu da idem da je prevarim, ne mogu da joj se dopisujem iza leđa, ali mogu da je precrtam preko noći ako je to istina - pričao je Vujović.

- Iskreno da ti kažem nije baš nešto bila oduševljena kad si je verio - dodao je Janjuš.

- Pa dobro, možda joj je neko javio da ću to da uradim - pravdao se Luka.

Izdao Aneli posle nekoliko dana

Mina Vrbaški nedavno je otkrila Asminu detalje razgovora Luke Vujovića i Maje Marinković.

- Mislim da Aneli besni jer sam ja ispričala Majin i Lukin razgovor. Smeškali su se - rekla je Mina.

- Maja je luda, Maju boli du*e - kazao je Asmin.