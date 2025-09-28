Slušaj vest

Pevačica Teodora Džehverović postala je vlasnica još jedne luksuzne nekretnine, a najnoviji stan nalazi se u srcu Beograda, i to na impresivnom 21. spratu.

Pevačica je za ovaj dupleks izdvojila čak 400.000 evra, a iako još nije u potpunosti predstavila svoj novi dom, sada je svojim pratiocima na Instagramu otkrila deo enterijera – raskošno uređeno kupatilo.

Foto: Printscreen

Sve je sređeno po poslednjim trendovima – mermer dominira prostorom, dok su slavine sa zlatnim detaljima dodatno naglasile luksuz. Teodora je pažljivo birala svaki detalj, a posebnu pažnju je privukla drvena daska preko moderne kade, na kojoj su uredno poređani beli, mekani peškiri.

U razgovoru s fanovima na društvenim mrežama, pevačica je otkrila da tu ne planira da stane – sledeća nekretnina bi mogla da bude u Dubaiju!

- Stan je kupljen u Beogradu, ali mi je svakako sledeći korak i cilj stan u Dubaiju - napisala je pevačica.

Dobila popust za nekretninu

1/13 Vidi galeriju Teodora Džehverović nekad i sad Foto: ATA images, Printscreen

- Otkako je Beograd na vodi počeo da se gradi, Teodora je svima pričala kako bi volela da živi tu. To joj je bila velika motivacija u prethodnim godinama. Iako joj nije bilo lako, uspela je da ostvari svoj cilj, sama, svojim radom i trudom. Kupila je dupleks na 21. spratu u jednoj od zgrada u Beogradu na vodi. Dobila je i popust od prodavca, koji joj je priznao da je njen fan! Ne znam tačno koliko je uspela da uštedi, ali znam da ga je na kraju platila oko 400.000 evra. Osim toga, kupila je i dva parking-mesta u garaži u sklopu te zgrade - rekao je izvor blizak pevačici i dodao da Teodora još uvek ne planira da se useli u svoj novi dom, dok ga potpuno i po svom ukusu ne uredi.

- Ona želi da svaki detalj u stanu bude savršen, pa je angažovala arhitektu i dizajnera enterijera. Mermerni sto je naručen iz Albanije, fotelje od jagnjeće kože stižu iz Turske, a posebnu pažnju posvetila je kupatilu, jer je želela hidromasažnu kadu i lavabo specijalnog oblika.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: