SLOBA I JELENA UŽIVAJU U NOVOM DOMU U SREMU, PEVAČ IZDVOJIO 500.000€! Nekretnina poseduje bazen, teretanu, a pogled na reku ostavlja bez daha...
Pevač Sloba Radanović nedavno je završio izgradnju luksuzne porodične kuće u Sremu, gde sada uživa sa suprugom Jelenom i njihovim sinovima, kada nema poslovnih obaveza.
Prostrano imanje prostire se na čak 809 kvadrata i obuhvata sve što je jednoj porodici potrebno za udoban i miran život van gradske vreve.
Dok je Sloba često na putu zbog nastupa, Jelena sa decom boravi u njihovoj oazi mira – naselju Slankamen. Tamo uživaju u velikom dvorištu, prirodi i prelepom pogledu koji se sa terase pruža na reku i okolinu.
Jelena je na društvenim mrežama podelila trenutke porodične idile, otkrivši kako se dečaci bezbrižno igraju u dvorištu, dok je ona u kuhinji pripremala domaće obroke. Posebno se pohvalila pogačom koju je sama napravila.
Prema pisanju medija, Sloba je za renoviranje i opremanje ove raskošne vile izdvojio oko 500.000 evra. Kuća ima četiri spavaće sobe, dva moderna kupatila, veliki dnevni boravak, a u sklopu doma nalazi se i privatna teretana – što je pevaču bio poseban detalj.
Porodica Radanović često pokazuje delove svog doma, uključujući i omiljeni kutak – bazen sa hidromasažerima, gde Sloba i Jelena provode vreme nakon što deca odu na spavanje.
Ljubavna bajka
Jelena je otkrila da joj se Sloba dopao i pre nego što joj je zapevao na rođendanu. Nakon spekulacija da je bivši suprug pozvao Radanovića na proslavu kako bi joj ispunio želju, ona otkriva detalje.
- Istina je da je on pozvao Slobu da peva na mom rođendanu. Sloba je došao po mojoj želji. On i ja se nismo tada poznavali. Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena na TV Adria.
