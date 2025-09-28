Ljubavna bajka

- Istina je da je on pozvao Slobu da peva na mom rođendanu. Sloba je došao po mojoj želji. On i ja se nismo tada poznavali. Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena na TV Adria.