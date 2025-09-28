Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović nedavno je završio izgradnju luksuzne porodične kuće u Sremu, gde sada uživa sa suprugom Jelenom i njihovim sinovima, kada nema poslovnih obaveza.

Prostrano imanje prostire se na čak 809 kvadrata i obuhvata sve što je jednoj porodici potrebno za udoban i miran život van gradske vreve.

Foto: Printscreen

Dok je Sloba često na putu zbog nastupa, Jelena sa decom boravi u njihovoj oazi mira – naselju Slankamen. Tamo uživaju u velikom dvorištu, prirodi i prelepom pogledu koji se sa terase pruža na reku i okolinu.

Foto: Printscreen

Jelena je na društvenim mrežama podelila trenutke porodične idile, otkrivši kako se dečaci bezbrižno igraju u dvorištu, dok je ona u kuhinji pripremala domaće obroke. Posebno se pohvalila pogačom koju je sama napravila.

Foto: Printscreen

Prema pisanju medija, Sloba je za renoviranje i opremanje ove raskošne vile izdvojio oko 500.000 evra. Kuća ima četiri spavaće sobe, dva moderna kupatila, veliki dnevni boravak, a u sklopu doma nalazi se i privatna teretana – što je pevaču bio poseban detalj.

Porodica Radanović često pokazuje delove svog doma, uključujući i omiljeni kutak – bazen sa hidromasažerima, gde Sloba i Jelena provode vreme nakon što deca odu na spavanje.

Ljubavna bajka

Jelena je otkrila da joj se Sloba dopao i pre nego što joj je zapevao na rođendanu. Nakon spekulacija da je bivši suprug pozvao Radanovića na proslavu kako bi joj ispunio želju, ona otkriva detalje.

Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

- Istina je da je on pozvao Slobu da peva na mom rođendanu. Sloba je došao po mojoj želji. On i ja se nismo tada poznavali. Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena na TV Adria.

