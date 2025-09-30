Slušaj vest

Ljubavni život naših poznatih voditeljki Marije Veljković, Kristine Radenković, Dragane Kosjerine i mnogih drugih je prava telenovela.

Kada je u pitanju ljubavni status voditeljki popularnog kviza „Slagalica“, njihove priče zavređuju posebnu pažnju.

Jedna je doživela prozivku posle razvoda, drugu je muž ostavio iz čista mira, a treća je bila u burnoj vezi sa bivšim mužem Nataše Bekvalac, da bi rodila decu čoveku za koga je verena, ali ne želi da se uda za njega.

Ipak, jedno im je zajedničko – sve tri danas su zadovoljne, ali sve tri su imale trnovit put do toga.

Marija Veljković

Vest o razvodu Marije Veljković svojevremeno je iznenadila javnost, s obzirom na to da je njen brak sa arhitektom Milanom Milovanovićem svima delovao stabilno, a krunisan je sa troje dece. Voditeljka je bila diskretna kad je reč o razlozima za razvod.

– Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj. Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osećate da nije kao pre, takve odluke se same nametnu – rekla je za „Hello“ Veljkovićeva, koja je sa troje mališana napustila veliki stan na Dorćolu i vratila se u svoj mali devojački stan u naselju Medaković.

Ona je tada izjavila i da će sa bivšim suprugom ostati u dobrim odnosima, jer su oni pre svega roditelji.

I sve bi verovatno prošlo mirno, da se u priču javno upleo kaskader Uroš Ćertić, koji je tvrdio da je imao aferu sa lepom voditeljkom. Naime, nakon što je magazin „Svet“ objavio da su oni navodno bili zajedno pred kraj njenog braka, on je dao niz neprimerenih i nepristojnih izjava na tu temu, dok Veljkovićeva nije želela ništa da komentariše.

Nekoliko meseci kasnije, ona je našla svoju sreću sa glumcem Rastkom Jankovićem, o čemu su oboje i javno govorili.

– Ja mislim da je dovoljno samo da se prepoznate i da se energije poklope. Poštovanje je najbitnije kad imate nekog pored sebe, kad ste u vezi, kad je ljubav u pitanju. Uz to ide i iskrenost. Nas dvoje možemo da kažemo jedno drugome šta bi trebalo da se promeni, popravi – rekla je Marija za Telegraf.

Kristina Radenković

Ona je, baš kao i Marija Veljković, po profesiji glumica, a godinama je bila u vezi sa bivšim rukometašem Ljubom Jovanovićem, koji ju je svojevremeno navodno ostavio zbog pevačice Nataše Bekvalac, kojom se posle i oženio.

Ova priča nije nimalo jednostavna, s obzirom na to da su Kristina i Ljuba više puta raskidali, a da je i sa Natašom bio dva puta u vezi, koja je drugi put krunisana brakom – ali neuspešnim. Kako se pisalo, Jovanović je Radenkovićevu dva puta ostavljao zbog Bekvalčeve.

On je prvi put bio sa atraktivnom pevačicom 2011. godine, odmah posle njenog razvoda od Danila Ikodinovića, i nakon jednog od raskida s Kristinom, ali Bekvalčeva ga je, nespremna na novu ljubav, brzo ostavila. Potom se pomirio s voditeljkom i glumicom, ali je tu vezu nekoliko godina kasnije navodno raskinuo – zbog Nataše.

Kako je magazin „Story“ tada pisao, čim je upoznao Natašu, Ljuba je rešio da stavi tačku na romansu sa Kristinom. Tada se navodno odigrao i „istorijski“ susret dve lepe Novosađanke, i to na Beogradskom sajmu, gde je Kristina prišla Nataši i predstavila joj se sledećim rečima: „Ja sam Ljubina bivša devojka“, a zbunjena pevačica joj je odgovorila da ne zna o čemu priča. Susret je, kako se pisalo, bio veoma napet.

– Tačno je da smo Ljuba i ja bili zajedno. Ali više nismo. Želim mu svu sreću sa Natašom – izjavila je tada Kristina za „Story“.

Nakon što ga je Bekvalčeva ostavila, Jovanoviću je bivša devojka pružila drugu šansu,pa je usledio još jedan raskid, pa i treća šansa Radenkovićeve. I nju je, međutim, bivši rukometaš prokockao – zbog Bekvalčeve.

Kako je Kurir pisao 2014. godine, čim je saznao da je panonska barbika raskinula s manekenom Vladimirom Vuksanovićem, Ljuba ju je pozvao, i priča se opet „zavrtela“. Nata i Ljuba venčali su se 2015. godine, i to tajno, u njenom stanu, ali je vest brzo odjeknula.

Taj brak je potrajao svega dve godine, a pevačica je nekadašnjeg sportistu navodno ostavila zbog Luke Lazukića, za koga se brzo i udala, a brzo i razvela. Kasnije se i Ljuba ponovo oženio i dobio dete.

Ni Kristina pak nije bila ucveljena – ona je sreću našla uz advokata Nikolu Radojevića, sa kojim je dobila ćerku i sina.

– Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija – ispričala je svojevremeno Kristina, koja, kako je rekla, nije želela da se i zvanično uda jer ne veruje u brak na papiru.

Milica Gacin nije imala sreće u ljubavi – muž ju je ostavio sa dvoje dece, a ispovest o tom bolnom iskustvu podelila je prošle godine u videu na svom Instagramu.

– Ja sa svojih 20 godina nisam znala apsolutno ništa, srljala sam, sa 30 sam nešto kao bila malo pametnija, ali i dalje sam srljala. I onda sam se tako ukalupljena u taj stereotip strašno trudila da udovoljim prvom detetu, drugom detetu, mužu. Ja nisam izlazila iz kuhinje danima, satima.

Da sve bude tip-top, jer sam iz vojvođanske kuće, da sve bude skuvano, namireno, da bude kako treba, kuća, deca. Da sve bude perfektno. I znate šta se desilo? Na prvom velikom kamenu spoticanja, odnosno na prvom velikom životnom problemu, okrenuo se na peti i otišao. Rekao je ‘ja ovo više ne mogu, meni je teško’, i okrenuo se i otišao – ispričala je Milica tada.

Jelena Simić

Voditeljka „Slagalice“ Jelena Simić više od dve decenije uživa u ljubavi sa mužem Draganom Simićem, koji je od nje stariji 18 godina, a ne krije da do nje dolaze negativni komentari na račun njihovog braka.

– Naš brak je zasnovan isključivo na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički – istakla je nedavno voditeljka, te navela da sa Draganom nipošto nije iz koristi.

– Što se karijera tiče, dešavalo nam se da je sredina upućivala otrovne strelice na jedno od nas preko leđa onog drugog. Nije tu bilo nikakve koristi. Jedina mera do koje mi držimo je mera ljubavi – kazala je Jelena za „Hello“.

– Dragan je živa enciklopedija. Imponuje mi da živim sa tako pametnim i duhovitim čovekom. Stalno se šali, često i na moj račun. Poseduje ogromnu energiju i ljudsku dobrotu, a na prvom mestu je savršen otac našoj deci – kazala je Jelena nedavno.

Marija Kilibarda

Marija Kilibarda je nedavno postala majka devojčice Sene i uživa u ljubavi sa Branislavom Vučelićem.

Ovo nije prva Marijina ozbiljna veza, a malo ko pamti da je svojevremeno bila u braku sa košarkašem Vladimirom Radmanovićem. Nakon duže veze odlučili su da stanu pred oltar, ali je brak samo posle godinu dana doživeo krah.

Veza, venčanje, ali i razvod prošli su bez pompe, a kako je jednom prilikom lepa voditeljka otkrila, razlog za rastanak bili su njihovi različiti karakteri.

– Ljubav jeste esencija i osnovni preduslov dobrog partnerskog odnosa, ali nije dovoljna za njegovo funkcionisanje. Kad čujem ono ‘suprotnosti se privlače’, odmah pomislim – kakve suprotnosti, hoću nekoga ko je isti car kao i ja – rekla je voditeljka jednom prilikom.

Dragana Kosjerina

Dragana Kosjerina važi za jednu od najlepših voditeljki, a pre samo nekoliko nedelja rekla je „sudbonosno da“ svom izabraniku – stomatologu Bojanu Perduvu.Njihova romansa počela je još 2018. godine kada je se voditeljka našla u ulozi pacijenta, te je izabrala Bojana za svog lekara.

Njih je upoznao zajednički prijatelj, pa joj je na taj način bilo lakše jer je za Bojana kao stručnjaka imala preporuku bliske osobe. Kako je Kosjerina istakla, da su stvoreni jedno za drugo uvideli su odmah po upoznavanju jer im je prvi razgovor trajao deset sati.

– Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo – rekla je svojevremeno voditeljka.

