Vest da je Svetlana Ceca Ražnatović kupila njivu i da će na njoj izgraditi farmu svinja u podavalskom selu Zuce obišla je region.

Naša ekipa prošle nedelje posetila je mesto gde je pevačica pazarila plac i od njenih budućih komšija svašta smo čuli. Iako je nekima od njih bilo drago što je Ceca izabrala baš Zuce za svoj novi biznis, većina nije bila oduševljena ovom vešću.

Ljubomorne komšije

Stupili smo u kontakt i sa Zdravkom Đorđevićem Mancetom, čovekom od koga je Ražnatovićeva i kupila plac. On je nekadašnji predsednik mesne zajednice Zuce. Svi ga poznaju u tom mestu, pa nije bilo teško doći do njega. Mance nam je detaljno objasnio kako je pevačica izabrala baš njegovu njivu, ali i zbog čega komšije, prema njegovim rečima, nisu ispričale celu istinu.

- Najpre moram da kažem da nije sve istina što su pričale komšije. Oni su ljubomorni pa, da bi bili u medijima, preuveličavaju neke stvari. Istina je da Ceca od mene kupila 48 ari placa, a ne pet hektara ili 80 ari, kako su negde rekli. Mi smo se o prodaji dogovorili vrlo brzo još u aprilu prošle godine, ali je sve završeno tek u oktobru posle ostavinske rasprave koju sam imao. Moram da kažem i da nije istina da je ona na mom placu htela da gradi kuću, jer je cela ta okolina i taj deo poljoprivredno zemljište. Kad bi se tako nešto izgradilo, to bi bila nelegalna gradnja, a njima smeta i plaše se jer je sve što su sagradili nelegalno. Ceca je želela da kupi još dve parcele, ali je u međuvremenu odustala od toga - rekao nam je ljubazni Mance, a zatim nastavlja:

- Pre prodaje, ona je više puta dolazila i razgledala placeve po Zucu, ali se na kraju odlučila za moj jer je najbolji i ima najbolji pogled na Avalski toranj. Cecina sestra Lidija je sve pogađala, malo sam joj spustio i cenu. Jednom je dovela i majku da vidi gde su kupile plac. Pored farme svinja, tu će biti i tovilište. Nakon što se pročulo da je Ceca ovde kupila plac, ljudi su masovno počeli da se interesuju. Sve te komšije koje sad pričaju priče bile su prve koje su došle da se slikaju s njom kad je bila ovde. Ona se sa svakim slikala, normalna je i fina žena skroz. Ja sam bio i predsednik MZ Zuce, poznavao sam i Cecinog pokojnog supruga Arkana. Dok sam bio predsednik fudbalskog kluba, on mi je bio poklonio opremu, dve mreže za gol za naš stadion. Setila se i ona toga, pa smo i o tome pričali - zaključio je Đorđević.

Podsetimo, prošle nedelje se u medijima spekulisalo da je folkerka kupila plac u blizini Beograda kako bi sagradila kuću i preselila se iz porodične vile na Dedinju, gde decenijama živi, ali je Ceca objasnila da to nije istina i da ne planira da menja adresu.

Ne seli se na Avalu

- Ljudi, molim vas. Selim se na Avalu (smeh)... Ne selim se nigde. Lepo mi je ovde gde jesam. Čujem da sam kupila stan na Avali. Ako nađu taj stan, neka mi prijave pod hitno. Inače, planiram farmu da zidam, farmu prasića na Avali. E to je jedino tačno. Istina je da sam kupila njivu i gradim tamo farmu svinja. Trebaće mi stručno osoblje za ovaj posao, tj. negu životinja. Ne selim se - otkrila je za Kurir Ražnatovićeva, koja je nakon završetka srednje škole u Žitorađi dobila diplomu poljoprivrednog smera sa odseka veterinarskog tehničara.

