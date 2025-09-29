Slušaj vest

Milan Milošević ispričao je jednom prilikom svoju tragičnu životnu priču o odrastanju uz problematičnog oca sa kojim nikada nije mogao da ostvari dobar odnos.

Voditelj Elite priznao je da je otac tukao njegovu majku i polubrata, kao i da je jednom prilikom zapalio sto, te dodao da je i "želeo da ih zapali".

Potresni detalji

"Moja majka kada se udala za oca imala je već brak iza sebe. Ona se bila udala sam 17 godina i dobila najstarijeg brata, ali je posle godinu dana ostala udovica. Logično je bilo da se uda opet i tad se udala za mog oca. Rodila je mene i brata koji ima cerebralnu paralizu, u domu je već 20 godina jer je postao agresivan, ima um deteta od 3 godine, a može da bude opasan. Najstariji brat se ubio", ispričao je on, a to je bio tek početak:

"Otac je dolazio pijan svaki dan. Ako ga nema do šest-sedam, znači da je otišao da se napije. Onda bi se vratio kući i tukao majku i polubrata, njega je ubijao od batina. Mi smo prvo bežali kod komšija, ali je počeo njih da maltretira pa smo bežali u kukuruz da spavamo. Jedan dan je čak zapalio sto, mogli smo svi da izgorimo, to je i želeo. Nakon nekog vremena završio je u zatvoru zbog nekog problema koji je napravio i dobio je dosta godina zatvora. Tada je majci ostavio oproštajno pismo i obesio se u zatvoru. Nama je tada svanulo. Najstariji brat se ubio posle Vukovara, a drugi brat je u domu, majka je sada bolesna, ali je borac i ja sam joj sve", završio je Milan svoju tešku ispovest.

Odbio ponudu za Dubai

"Imao sam poziv da idem u Dubai, nisam hteo da idem tek tako. Kažu da je to takva prostitucija da se ne zna ko koga... Nije mi jasno da svi idu u Dubai da odmaraju, kao da je Vrnjačka Banja. To je javna tajna. Dubai je sad centar svega, ja mogu da odem i da se fasciniram građevinom. Imam kolegu koji voli da ode i da uživa, ali ovo ostalo... Napate se tamo, ali pare su tu i njima su slatke", rekao je Milan u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

