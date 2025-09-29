Slušaj vest

Večeras je na imanju "Elite 9" održano vanredno ubacivanje.

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je specijalno iznenađenje i ulazak koji se čuvao u strogoj tajnosti.

Ko je ušao?

Sin Site Ahmić, Nerio Borisa Ružani, novi je učesnik.

Podsećamo, u Eliti je već tri sezone glavna tema upravo porodica Ahmić i njihovu odnosi, a Sitin sin, više je puta pominjan od strane svih učesnika.

Asmin je pre nekoliko dana izjavio kako je upravo ovaj momak zlostavljan od strane Site, koja ga je, po njegovim rečima vezivala i zaključvala u prostorije.

Kako će se snaći u narednim danima ostaje nam da vidimo.

Pogledajte dodatni snimak: