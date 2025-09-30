OVO JE ČOVEK OD KOGA JE CECA KUPILA NJIVU: Arkan mu davao poklone, ima veze i sa fudbalom, a bunio se i protiv ISKOPAVANJA POKOJNIKA SA LOKALNOG GROBLJA
Vest da je Svetlana Ceca Ražnatović kupila njivu i da će na njoj izgraditi farmu svinja u podavalskom selu Zuce obišla je region.
Ali, nakon što se oglasio Zdravko Đorđević Mance, čovek od koga je pevačica kupila plac, u javnost su isplivali i zanimljivi detalji iz života bivšeg vlasnika ove njive.
Zdravko je svojevremeno bio na mestu predsednika mesne zajednice Zuce. Poznavao je i pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, a bio je i predsednik lokalnog fudbalskog kluba.
Dobio poklone od Arkana
Kako je klub radio u skromnim uslovima, Mance je zahvaljujuću upravo Cecinom tragično nastradalom suprugu, dobio na poklon fudbalsku opremu, tačnije dve mreže za golove.
Đorđević se u medijima pominjao i kada je svojevremeno odlukom voždovačkih odbornika o prelasku lokalnih groblja iz mesnih zajednica u nadležnost JP "Poslovni prostor Voždovac", koji su trebali da brinu o njihovom uređenju i održavanju.
Zemljište predaka pod pretnjom
- Ovo groblje je osnovano pre Prvog svetskog rata i na njemu počiva više od 3.000 pokojnika. Zemljište su kupili naši preci, a kasnije su se meštani organizovali i preko mesne zajednice kupovali nove placeve da bi se groblje širilo. Zato opština ne može da nam ga uzme, to nije javno dobro. Ne dozvoljavam bilo kome da vadi mog čukundedu koji mi je kupio zemlju na kojoj danas živim. Groblje ne damo i od toga ne odustajemo. Ukoliko skupština ne poništi spornu odluku blokiraćemo Ustaničku ulicu ili autoput - najavljivao je svojevremeno Zdravko Đorđević.
Komšije nisu ispričale celu istinu
Podsetimo, Mance nam je detaljno objasnio kako je Ceca Ražnatović izabrala da kupi baš njegovu njivu, ali i zbog čega komšije, prema njegovim rečima, nisu ispričale celu istinu.
- Najpre moram da kažem da nije sve istina što su pričale komšije. Oni su ljubomorni pa, da bi bili u medijima, preuveličavaju neke stvari. Istina je da Ceca od mene kupila 48 ari placa, a ne pet hektara ili 80 ari, kako su negde rekli. Mi smo se o prodaji dogovorili vrlo brzo još u aprilu prošle godine, ali je sve završeno tek u oktobru posle ostavinske rasprave koju sam imao. Moram da kažem i da nije istina da je ona na mom placu htela da gradi kuću, jer je cela ta okolina i taj deo poljoprivredno zemljište. Kad bi se tako nešto izgradilo, to bi bila nelegalna gradnja, a njima smeta i plaše se jer je sve što su sagradili nelegalno. Ceca je želela da kupi još dve parcele, ali je u međuvremenu odustala od toga. Pre prodaje, ona je više puta dolazila i razgledala placeve po Zucu, ali se na kraju odlučila za moj jer je najbolji i ima najbolji pogled na Avalski toranj. Cecina sestra Lidija je sve pogađala, malo sam joj spustio i cenu. Jednom je dovela i majku da vidi gde su kupile plac. Pored farme svinja, tu će biti i tovilište. Nakon što se pročulo da je Ceca ovde kupila plac, ljudi su masovno počeli da se interesuju. Sve te komšije koje sad pričaju priče bile su prve koje su došle da se slikaju s njom kad je bila ovde. Ona se sa svakim slikala, normalna je i fina žena skroz - zaključio je Đorđević.
