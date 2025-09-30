Dobio poklone od Arkana

- Najpre moram da kažem da nije sve istina što su pričale komšije. Oni su ljubomorni pa, da bi bili u medijima, preuveličavaju neke stvari. Istina je da Ceca od mene kupila 48 ari placa, a ne pet hektara ili 80 ari, kako su negde rekli. Mi smo se o prodaji dogovorili vrlo brzo još u aprilu prošle godine, ali je sve završeno tek u oktobru posle ostavinske rasprave koju sam imao. Moram da kažem i da nije istina da je ona na mom placu htela da gradi kuću, jer je cela ta okolina i taj deo poljoprivredno zemljište. Kad bi se tako nešto izgradilo, to bi bila nelegalna gradnja, a njima smeta i plaše se jer je sve što su sagradili nelegalno. Ceca je želela da kupi još dve parcele, ali je u međuvremenu odustala od toga. Pre prodaje, ona je više puta dolazila i razgledala placeve po Zucu, ali se na kraju odlučila za moj jer je najbolji i ima najbolji pogled na Avalski toranj. Cecina sestra Lidija je sve pogađala, malo sam joj spustio i cenu. Jednom je dovela i majku da vidi gde su kupile plac. Pored farme svinja, tu će biti i tovilište. Nakon što se pročulo da je Ceca ovde kupila plac, ljudi su masovno počeli da se interesuju. Sve te komšije koje sad pričaju priče bile su prve koje su došle da se slikaju s njom kad je bila ovde. Ona se sa svakim slikala, normalna je i fina žena skroz - zaključio je Đorđević.